Gazeteci-yazar Ali Sirmen'e son veda

Gazeteci-yazar Ali Sirmen, Cumhuriyet gazetesi önünde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

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Gazeteci-yazar Ali Sirmen'e son veda

Hayatını kaybeden gazeteci-yazar Ali Sirmen için Cumhuriyet Gazetesi önünde tören düzenlendi. Sirmen'in cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Tedavi gördüğü hastanede 84 yaşında hayatını kaybeden gazeteci-yazar Ali Sirmen son yolculuğuna uğurlandı.

Sirmen için yazarı olduğu Cumhuriyet Gazetesi binası önünde tören düzenlendi. Törene, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Uğur Mumcu'nun oğlu Özgür Mumcu, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, CHP Şişli Belediye Başkan Adayı Resul Emrah Şahan, eski Büyükelçi Onur Öymen ve yazar Ayşe Kulin'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

Gazetecilere konuşan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Ali Sirmen'in sarı-kırmızılı kulüp için önemli bir kayıp olduğunu belirterek, "Ali Abi bizim önemli bir üyemizdi. Kendisiyle epey hatıram var. Ailesine sabır, kendisine Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Sirmen için daha sonra Zincirlikuyu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Buradaki törende de Sirmen'in ailesi, sevenleri ve meslektaşları hazır bulundu. Sirmen'in oğlu Devrim Sirmen ve ailesi, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Ali Sirmen'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: AA

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Ali Sirmen Cumhuriyet Gazetesi
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