Adliyenin ikinci katından atlamıştı: Hastane yerine cezaevine götürüldü, yaşamını yitirdi

Uyuşturucu ticareti yapmakla suçlanan Selçuk Aras (47) gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Aras, Bakırköy Adliyesi’nin 2’inci katından atlayarak kaçmaya çalıştı. Yere düşme sonrası Aras’ın vücudunda kırıklar oluştu. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Aras 10 gün sonra taburcu edildi.

Hastaneden çıkarılan Aras, bir kez daha adliyeye götürüldü. Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği Aras hakkında tutuklama kararı verdi. 19 Eylül 2014 akşamı Marmara 6 Nolu L Tipi Kapalı Cezaevi’ne götürüldü. Cezaevi görevlilerine teslim edilen Aras, durumunun iyi olmadığını söyledi.

GECE YARISI KOĞUŞA GÖTÜRÜLDÜ

Halk TV’den Dinçer Gökçe’nin haberine göre; Aras, koğuşa alınmadan önce cezaevi içinde bulunan polikliniğe götürüldü. Cezaevi doktor R. Ö., hastayı Silivri Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Aras’ı muayene eden doktor, beyin cerrahisine görünmesi gerektiği notunu gardiyana iletti. Aras, gece yarısı 02.00 gibi geçici koğuşa konuldu.

‘REVİR HAFTASONU KAPALI’ YANITI

Koğuşta durumda kötüleşen Aras’a, cezaevinde bulunan diğer tutuklular yardım etmeye çalıştı. Dosya kapsamında tanık olarak dinlenen 7 tutuklu; durumu gardiyanlara bildirdiklerini, ancak hafta sonu olduğu için revirin kapalı olduğu yanıtı aldıklarını belirtti.