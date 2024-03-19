Tutuklu kanser hastası Eren Odabaş'tan tedavi hakkı talebi

6 Şubat’ta gözaltına alınıp, 9 Şubat’ta tutuklanan ve kanser hastası olan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Gazi Şehitleri Cemevi yöneticisi Eren Odabaş, tedavi hakkının sağlanması için tahliyesini talep ediyor.

Tutuklanmasının ardından, önce Marmara Cezaevi’ne götürülen, kısa süre sonra da Ankara’daki Sincan 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’ne sevk edilen Odabaş, kanser tedavisine devam edebilmesi için İstanbul Tıp Fakültesine erişim açısından, İstanbul yakınındaki bir cezaevine sevk edilmek üzere dilekçe de verdi.

“TEDAVİ ALMASI HAYATİ ÖNEMDE”

İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü de hazırladığı dilekçede, Odabaş’ın tedavi alması ve yakın onkolojik takibinin hayati önemde olduğunu vurguladı. Dilekçede, “Geçmişte yapılan tedavi ve takiplerinde tüm tedavi seçeneklerini etkileyeceği için genel prensip olarak hastanın tedavi ve takiplerinin tek merkezde (mümkünse ilk tedavilerinin yapıldığı yerde) yapılması gerekmektedir” denildi.