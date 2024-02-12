Gazeteci Mehmet Kızmaz'ın kayıp kardeşi Rojvelat Kızmaz'ın cansız bedeni Hasankeyf'te bulundu

Gazeteci Mehmet Kızmaz'ın günlerdir kayıp olan kız kardeşi Rojvelat Kızmaz’ın cansız bedeni Hasankeyf’te bulundu.

Kızmaz, sosyal medyadan duyurduğu kayıp ilanında, “Böyle bir çağrıyı kız kardeşim için yapacağımı... Nasıl yazılır bilmiyorum Kız kardeşim Rojvelat Kızmaz, en son dün (Cuma-9 şubat) saat 10.30'da, ailemin ikamet ettiği Batman Merkez Petrol mahallesindeki evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı” ifadelerini kullanmştı.

Kızmaz, sonraki paylaşımında ise, emniyet müdürlüğünün tek bir arama yapmadığına isyan ederek, kardeşi Rojvelat Kızmaz’ın eşyalarını kendi çabalarıyla Hasankeyf’te kendi çabalarıyla bulduklarını duyurmuştu.

Nalet gelsin canımızı alan barajlarınıza, işlevsiz bırakılan kurumlarınıza, nalet gelsin nalet gelsin @batmanvaliligi @AliYerlikaya @BatmanEmniyet @canalpekrem



Kardeşimin kaybolduğu 9 Şubat günü; karakola, il emniyete bildirmemiz rağmen bugüne kadar emniyetten tek bir arama… pic.twitter.com/dGi0gBwizL — Mehmet Kızmaz (@MehmedKizmaz) February 11, 2024

Gazeteci Metin Yoksu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Rojvelat Kızmaz’ın cansız bedeninin Hasankeyf’te bulunduğunu duyurdu.

Meslektaşımız Mehmet Kızmaz'ın kayıp kardeşinin cansız bedenine Hasankeyf'te ulaşıldı! — metinyoksu (@metinyoksu) February 12, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem