Gazeteci Mehmet Kızmaz'ın kayıp kardeşi Rojvelat Kızmaz'ın cansız bedeni Hasankeyf'te bulundu

Gazeteci Mehmet Kızmaz'ın kardeşi Rojvelat Kızmaz'ın cansız bedeni Hasankeyf'te bulundu.

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Gazeteci Mehmet Kızmaz'ın kayıp kardeşi Rojvelat Kızmaz'ın cansız bedeni Hasankeyf'te bulundu

Gazeteci Mehmet Kızmaz'ın günlerdir kayıp olan kız kardeşi Rojvelat Kızmaz’ın cansız bedeni Hasankeyf’te bulundu.

Kızmaz, sosyal medyadan duyurduğu kayıp ilanında, “Böyle bir çağrıyı kız kardeşim için yapacağımı... Nasıl yazılır bilmiyorum Kız kardeşim Rojvelat Kızmaz, en son dün (Cuma-9 şubat) saat 10.30'da, ailemin ikamet ettiği Batman Merkez Petrol mahallesindeki evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı” ifadelerini kullanmştı.

Kızmaz, sonraki paylaşımında ise, emniyet müdürlüğünün tek bir arama yapmadığına isyan ederek, kardeşi Rojvelat Kızmaz’ın eşyalarını kendi çabalarıyla Hasankeyf’te kendi çabalarıyla bulduklarını duyurmuştu.

Gazeteci Metin Yoksu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Rojvelat Kızmaz’ın cansız bedeninin Hasankeyf’te bulunduğunu duyurdu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Gazeteci Hasankeyf
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