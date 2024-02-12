MHP'li belediye başkanı derdini CHP'li vekile anlattı

MHP'li Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu, kendisini ziyaret eden CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'a dert yandı. Uslu, "Ağın ilçesi unutulmuş. Özellikle Baskil, Keban ve Ağın bu bölgeler unutulmuş durumda. Elazığ’da Kovancılar, Karakoçan ve Palu metropol ilçeler. Bütün projeler oralarda uygulanır" dedi.

Elazığ'da MHP'li Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu, kentte yerel seçim çalışmalarını yürüten CHP'li Milletvekili Gürsel Erol'a ilçeye yatırım yapılmadığını söyleyerek dert yandı.

31 Mart yerel seçimleri kapsamında ilçe belediye başkanlarının seçim çalışmalarına katılan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, ilçe belediye başkan adayıyla birlikte AKP ve MHP başkan adaylarını ziyaret ederek başarılar diledi.

AKP’nin adayı Şeref Çakar’ı, parti seçim ofisinde ziyaret eden Erol, daha sonra MHP'li Ağın Belediyesi'ne giderek Belediye Başkanı Ali Uslu’yu ziyaret etti.

Gürsel Erol, burada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Seçim çalışmalarımız kapsamında Ağın'da bir dizi ziyaret ve temasta bulunduk. Öncelikle kendi adayımız Sayın Taner Öğünç ile halka açık bir toplantı düzenledik. Ağın Belediye Başkanımız ve Belediye Başkan Adayımız Sayın Ali Uslu ile de bir araya geldik. Siyasette nezaket her zaman olmalı. Siyaset yalnızca karşıtlık üzerinden söylemler geliştirilerek yapılacak bir süreç değil. Aynı zamanda hizmette bir farklılığın yaratılması anlamında adayların başarısı, aday olduğu bölgelerle ilgili daha iddialı projeler ortaya koyarak sürdürülmesi gereken bir süreç olduğunu değerlendiriyorum. Ağın’ın başarılı bir belediye başkanı var ama bizim iddiamız onun eksikliklerini, olumsuzluklarını yorumlayarak değil daha iyi şeyler yaparak, hizmette bir farklılık yaratarak adaylık sürecini götüreceğiz. Ben kendisine de başarılar diliyorum. Siyaset nezakettir. Seçim biter ama dostluklarımız devam edecek. Biz bu kentin gerçekleriyiz. Bu kentte üstlendiğimiz siyasi görevler var."

'DERDİMİZ İLÇEMİZ'

Vekil Erol’un açıklamasının ardından Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu’da ilçenin nüfusunun düştüğüne dikkat çekerek ilçenin unutulduğunu söyledi. Uslu şu şekilde konuştu:

“Ağın nüfusu bin 672. Hepimiz büyük şehirlerde yaşadık. Bir sitenin toplam nüfusu kadar nüfusumuz var. Burada birinin acısı olsa, burnu kanasa biz koşuyoruz. İyi günde, kötü günde beraberiz. Bence siyaset her zaman bir kenara konulmalı ve benden daha iyi kim yapabilecekse AK Parti’nin de CHP’nin de fark etmez, Rabbim ona nasip etsin çünkü derdimiz burada ilçemiz. İlçemize bir ivme kazandırabilir miyiz? Ağın ilçesi unutulmuş. Özellikle Baskil, Keban ve Ağın bu bölgeler unutulmuş durumda. Elazığ’da Kovancılar, Karakoçan ve Palu metropol ilçeler. Bütün projeler oralarda uygulanır. Tekerin 10 kez oraya dönmesinin yanında biz de diyoruz ki 2 kez bize döndürün. Sesimizi böyle duyurabiliyoruz. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda da arkadaşlarımız, iş insanlarımız, sizin gibi kıymetli ve hemşehrilerimizi düşünen büyüklerimiz sayesinde yaptık. Buraya kadar geldikleri için Sayın Gürsel Erol’a teşekkürlerimi iletiyorum”

Kaynak: ANKA