Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan’ın memnu haklarının geri alınarak mazbatanın ikinci olan AKP’li Abdulahat Arvas’a verilmesine tepki gösteren gazeteci Ece Üner’e ‘beyaz toroslu’ ölüm tehdidi yapıldı.

Sözcü TV'de Sözün Gücü isimli programı yapan Ece Üner şunları söylemişti:

"Çifte tuzak! Sokağa çıkıp hakkını arayana dert, aramayana ayrı dert olacaklar diye düşünüyorum!

1. Senaryo terörist yaftası yersin!

2. Senaryo sarı öküzü verdin, sıradaki sensin!

Dikkat!"

Bu ifadelerinin ardından bir şahıs, Üner’e “Ece Üner beyaz Toros senin için gelsin ister miydin yakın zamanda?” diye yazdı.

Üner kendisine gelen tehdidi, sosyal medyadan duyurarak, “Bu burada dursun!” dedi.