Gabonlu Dina'nın ölümünde tutuklanan erkeğin ifadesi ortaya çıktı

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Filyos Çayı kenarında cesedi bulunan Karabük Üniversitesi öğrencisi 17 yaşındaki Jeannah Danys Dinabongho İbouanga'nın ölümünün ardından ortaya çıkan detayları yazdı.

Gabonlu Dina'nın ölümünde tutuklanan erkeğin ifadesi ortaya çıktı

Saymaz, Sözcü'de yer alan bugünkü yazısında, 3 aydır Karabük'te bulunan Gabonlu Dina'nın ölümünün ardından ortaya çıkanları yazdı. 

"Dina, bir gece önce, 25 Mart'ta cep telefonu şarjını almak için evden çıkmış ve geri dönmemişti. Aynı apartmanda oturan G.A.O.'ya göre Dina, kapıyı açmaya çalıştıkça arkadan birileri tutup çıkmasını engelliyordu. G.A.O., “Polis çağırırım” diye bağırınca Dina'yı bıraktılar. Dina, Karanfil Apartmanı'na atlarken düştü, pantolonu takıldı. Yalın ayaklarla caddede koşarken, kapıdaki iki erkek çevrelerini kontrol etti. Sayıları dörde çıktı." hatırlatmasını yapan Saymaz'ın yazısının bir bölümü şöyle:

Gece caddelerde koşan Dina, Dursun A.'nın arabasının önünü kesti.

Dursun A., 55 yaşında ve emekli.

5 Nisan'da alınan ifadesinde şu bilgileri verdi:

“1009. Cadde'de siyahi bir kız birden aracımın önüne atladı ve beni durdurdu. ‘Abi hastane' dedi. ‘Ne oldu' diye sordum,‘Abla dövdü' dedi. Arka koltuğa oturdu. Amacım hastaneye götürmekti. Telefonumu istedi. ‘Anne, anne' dedi. Telefonumu verdim, bir şeyler konuştu. Sol elinde yara, yüzünde kan ve kızarıklık vardı” dedi.

Dursun A., Yeşil Mahalle'de Dina'nın kapıyı açtığını, atlayacağından kuşkulandığı için frene bastığını, araç durunca kızın inip refüje koştuğunu savundu.

Dursun A., üç kez gözaltına alındı ve serbest bırakıldı. Valiliğe ait güvenlik kamerası kayıtları gün yüzüne çıkınca en kritik bilgiyi sakladığı ortaya çıktı. Dördüncü kez yakalandı.

Görüntüde Dina'dan dört dakika sonra, Dursun A.'nın aracıyla kızın koştuğu çayın kenarına gittiği ve yedi dakika sonra döndüğü görülüyor.

Dursun A., 10 Nisan'da Karabük Sulh Ceza Hakimliği'nde, üç ifadesinde sakladığı bu anlara ilişkin şöyle dedi:

“(Kızın inmesinden sonra) u dönüşü yapıp geri döndüm. Filyos Çayı'na inen, arabaların geçeceği kadar aralık bulunan yola tuvalet ihtiyacım geldiği ve korktuğum için indim. Yola inmemdeki sebep, kadının durumunu merak ettiğim içindir. Tuvaletimi yaptıktan sonra kadını belki görebilirim diye arabanın uzunlarını yaktım. Ne kadar gittiğimi hatırlamamakla beraber çocuk parkının oraya kadar yol aldım. Ana yola bağlanamayacağını anlayarak, geri döndüm.”

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