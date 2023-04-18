Sosyal medyaya katılan Selvi Kılıçdaroğlu: Hedefim Kemal’i geçmek

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, uzun yıllar sonunda sosyal medyaya katıldı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hedefinin eşi Kemal Kılıçdaroğlu'nu geçmek olduğunu söyledi.

Sosyal medyaya katılan Selvi Kılıçdaroğlu: Hedefim Kemal’i geçmek

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Çatalca ve Kırklareli gezisinde, uzun yıllar sonunda sosyal medyaya girmesiyle ilgili, “Olumsuz yorumlar herkese geliyormuş. Ben de takılmıyorum hiç. Sosyal medyada tek ölçüm Kemal’i geçmek” dedi.

Cumhuriyet’ten Sena Tufan'a konuşan Selvi Kılıçdaroğlu, kadınlarla ve çocuklarla programlarında sık sık bir araya gelmekten çok mutlu olduğunu anlattı, şöyle konuştu:

 “İnsanların kafasında neden, niçin sorularını yaratmak bile çok büyük değişimlere yol açabiliyor. Ancak bundan sonrası için umutluyum. Bir şeylerin değişmesi gerektiğine inanıyorum. Sonunda geldik gibi de hissediyorum. İktidarlar yerel yönetimlerle değişiyor. Biz de bu değişimi yaşayacağız inanıyorum. Bu toprakların çocukları, kadınları baharı yaşamayı hak ediyor.”

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