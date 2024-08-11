Freni Boşalan Tır Dehşet Saçtı: Araçlara Çarparak Durabildi

Bursa'da park halindeyken freni boşalan tır, önce enerji nakil hattı betonu direğine, ardından 3 araca çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.

Freni Boşalan Tır Dehşet Saçtı: Araçlara Çarparak Durabildi

Bursa'da saat 21.00 sıralarında İnegöl- Alanyurt yolu üzerinde trafik kazası meydana geldi.

Alanyurt'tan, İnegöl'e seyir halinde olan Fatih U. (21), kullandığı tırı, yol kenarına park etti. İddiaya göre, el frenini çeken sürücü, araçtan inerek markete gittiği sırada freni boşalan TIR, yokuştan hareket etmeye başladı.

Hızlanan TIR, önce yol kenarına bulunan enerji nakil hattı beton direğine çarpıp devirdikten sonra park halindeki otomobile, ardından hafif ticari araca, daha sonra başka bir otomobile çarparak durabildi.

YARALANAN OLMADI

Marketten çıkan sürücü Fatih U. yaşanan olayı görünce şaşkınlık yaşarken, adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Şans eseri kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi. TIR, çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı

Kaynak: DHA

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