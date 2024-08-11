Kasım Ayı Beklediğiniz Gibi Olmayacak! Sonbahar İçin Korkutan Uyarı

Türkiye kavurucu sıcakların etkisi altında. Sıcak ve nem dolayısıyla geceleri uyumak bile çok zor. Uzmanlar 'Su yılı' için uyarılarda bulundu. Sonbaharda sıcaklıklar herkesi yakacak. İşte detaylar...

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Kasım Ayı Beklediğiniz Gibi Olmayacak! Sonbahar İçin Korkutan Uyarı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Barış Önol, ECMWF sezonluk tahminlerine göre paylaştığı haritalarla, sonbahar ayları için de uyarıda bulundu. ECMWF'nin sonbahar aylarına ilişkin paylaştığı ve sıcaklık tahminlerini gösteren haritayı değerlendiren Prof. Dr. Barış Önol, "Kırmızı gezegen serisine son hızla devam ediyoruz. Bahar, yaz derken şimdi de sonbahar aylarının öngörüleri çok sıcak bir döneme işaret ediyor. Hem de Pasifik'te El Nino bitmiş, La Nina başlamışken. 1 Ekim'de başlayacak 'su yılı' için de bu sıcaklık tahminleri önemli. El Nino, nisan ayında bitti ve yazın La Nina'ya geçtik. 11 yıllık güneş döngüsünden genel radyasyon pik dönemde yüzde 0,1 kadar artıyor, onun etkisi de yaklaşık +0.2 santigrat derece" diye konuştu.

EYLÜLDE 1-2 DERECE DAHA SICAK OLACAK

Kasım Ayı Beklediğiniz Gibi Olmayacak! Sonbahar İçin Korkutan Uyarı - Resim : 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yine ECMWF'nin tahminleri üzerinden uzun vadeli mevsimlik tahmin verilerine göre eylül ayında Türkiye için hava sıcaklığının iç ve güneybatı kesimlerde mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 0,5 ila 1 derece üzerinde seyredeceği bekleniyor. Yağışın da yurt genelinde mevsim normalleri civarında gerçekleşeceği öngörülüyor.

EKİMDE DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA SICAKLIK ARTACAK

Kasım Ayı Beklediğiniz Gibi Olmayacak! Sonbahar İçin Korkutan Uyarı - Resim : 2

Ekim ayında hava sıcaklığının batı kesimler ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 0,5 ila 1 derece üzerinde seyredeceği bekleniyor. Yağışın yurt genelinde mevsim normalleri civarında gerçekleşeceği öngörülüyor.

KASIM AYI DAHA SICAK GEÇECEK

Kasım Ayı Beklediğiniz Gibi Olmayacak! Sonbahar İçin Korkutan Uyarı - Resim : 3

Kasım ayı tahminlerine göre ise hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde seyredeceği bekleniyor. Yağışın yurt genelinde mevsim normalleri civarında gerçekleşeceği öngörülüyor

Kaynak: DHA

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