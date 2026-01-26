Fransa Dışişleri Bakanı Barrot Türkiye'ye Geliyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile iki ülke ilişkileri ve güncel uluslararası gelişmeleri görüşecek.

Ankara yarın önemli bir ismi ağırlayacak. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, resmi ziyaret için Türkiye'ye geliyor. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Jean-Noel Barrot Ankara temasları kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek.

Görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular ele alınacak. Bu kapsamda Suriye'deki gelişmeler öncelikli gündem başlıkları arasında yer alacak. Görüşmede Fidan'ın Suriye'deki gelişmelerin Türkiye'nin ulusal güvenliği için büyük önem taşıdığı mesajını vurgulayacağı belirtiliyor.

Bakan Fidan, Fransız mevkidaşına 18 Ocak'ta imzalanan "Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması"nın tam anlamıyla uygulanması konusundaki beklentisini hatırlatması bekleniyor.

