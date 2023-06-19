Fizikçiler uyardı: Dünya, geri dönüşü olmayan bir kaosa girebilir

Portekizli bilim insanları, Antroposen'in olası sonuçlarını haritalandırdı. Buna göre, insan faaliyetlerinin doğal sistem üzerinde geri dönüşü olmayan bir kaosa yol açabileceği ortaya çıktı.

Son Güncelleme:
Fizikçiler uyardı: Dünya, geri dönüşü olmayan bir kaosa girebilir

Fizikçiler, insan faaliyetlerinin Dünya'daki doğal sistem üzerindeki etkisinin, geri dönüşü olmayan ve öngörülemeyen bir kaosa yol açabileceğini tespit etti.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, Portekiz'deki Porto Üniversitesi'nden Alex Bernadini liderliğindeki ekip, aslında fizikteki süperiletkenliği modellemek için ortaya atılmış bir teoriyi kullanarak Dünya'nın geleceğine dair hesaplamalar yaptı.

Henüz hakem onayından geçmeyen ve internet sitesi ArXiv'de erişime açılan araştırmaya göre belirli bir noktadan sonra Dünya'nın iklimine dengeyi geri getirmek mümkün olmayacak.

Fizikçi Orfeu Bertolami de geçen yıl Livescience'a yaptığı açıklamada, "İklim değişikliğinin sonuçları iyi biliniyor. Bunlar arasında kuraklık, sıcak dalgaları, aşırı hava olayları var. Ancak Dünya Sistemi kaotik davranış bölgesine girerse, sorunu bir şekilde çözme umudumuzu tamamen kaybederiz" demişti.

Son yıllarda aşırı şiddetli fırtınalar gibi aşırı hava olaylarının ve orman yangınlarının sıklaşması, sıcaklıkların üst üste rekorlar kırması nedeniyle bilim insanları yeni bir çağ tanımladı: Antroposen Çağ.

Antroposen, insanın Dünya'ya etkisinin en üst düzeylere çıktığı Sanayi Devrimi’nden bugüne uzanan süreç ve sonrasını tanımlamak için kullanılıyor.

Zira bilim insanları tüm bu yıkıcı olayları fosil yakıtların yakılması, ormansızlaşma vb. gibi insan faaliyetleriyle ilişkilendiriyor.

Yeni araştırmanın ardındaki fizikçiler de Antroposen'in olası sonuçlarını haritalandırmaya karar verdi.

Elde ettikleri sonuçlar, Dünya'nın kesin bir iklim kıyametine doğru gitmediğini gösterdi. Diğer bir deyişle insanlar, son noktası bugünkünden daha yüksek bir ortalama sıcaklıkla iklimi dengeleyebilir.

Ancak bulgular, daha uç noktada Dünya sisteminin kaosa gireceğini gösterdi. Bu, sistemin gelecekte nasıl olacağını tahmin etmenin imkansız hale gelmesi demek.

Dolayısıyla bu durumda insanların Dünya'yı istikrarlı bir iklime geri döndürmesi son derece zor olacak.

Son Güncelleme:
Nohut böyle pişirilirse asla sert kalmıyor.. 39 yıllık aşçının verdiği püf nokta Nohut böyle pişirilirse asla sert kalmıyor.. 39 yıllık aşçının verdiği püf nokta
AKP'den AYM'nin HDP kararına ilk tepki: Zaaf oluşturacak bir karar AKP'den AYM'nin HDP kararına ilk tepki: Zaaf oluşturacak bir karar
Görevlerine son vermişti... Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanları belli oluyor: İşte ilk isimler Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanları belli oluyor: İşte ilk isimler
Karıştırıp çiçeklerin dibine ekleyin.. Coşmayan çiçek kalmıyor ve bitkideki solgunluk yok oluyor Karıştırıp çiçeklerin dibine ekleyin.. Coşmayan çiçek kalmıyor ve bitkideki solgunluk yok oluyor
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'dan taşınan Zeynep Bastık'ın yeni evinin fiyatı dudak uçuklattı İstanbul'dan taşınan Zeynep Bastık'ın yeni evinin fiyatı dudak uçuklattı
Altın ve dövizi solladı: En karlı yatırım aracı oldu Altın ve dövizi solladı: En karlı yatırım aracı oldu
Yeni dönem başlıyor: Tüm ev sahipleri ile kiracıları ilgilendiriyor... Yeni dönem başlıyor: Tüm ev sahipleri ile kiracıları ilgilendiriyor...
Yapay zekaya göre asgari ücret ne kadar olacak? Yapay zekaya göre asgari ücret ne kadar olacak?
Aykut Kocaman'a kötü haber: Ali Koç'un tercihi belli oldu Aykut Kocaman'a kötü haber: Ali Koç'un tercihi belli