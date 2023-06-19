Fizikçiler uyardı: Dünya, geri dönüşü olmayan bir kaosa girebilir

Fizikçiler, insan faaliyetlerinin Dünya'daki doğal sistem üzerindeki etkisinin, geri dönüşü olmayan ve öngörülemeyen bir kaosa yol açabileceğini tespit etti.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, Portekiz'deki Porto Üniversitesi'nden Alex Bernadini liderliğindeki ekip, aslında fizikteki süperiletkenliği modellemek için ortaya atılmış bir teoriyi kullanarak Dünya'nın geleceğine dair hesaplamalar yaptı.

Henüz hakem onayından geçmeyen ve internet sitesi ArXiv'de erişime açılan araştırmaya göre belirli bir noktadan sonra Dünya'nın iklimine dengeyi geri getirmek mümkün olmayacak.

Fizikçi Orfeu Bertolami de geçen yıl Livescience'a yaptığı açıklamada, "İklim değişikliğinin sonuçları iyi biliniyor. Bunlar arasında kuraklık, sıcak dalgaları, aşırı hava olayları var. Ancak Dünya Sistemi kaotik davranış bölgesine girerse, sorunu bir şekilde çözme umudumuzu tamamen kaybederiz" demişti.

Son yıllarda aşırı şiddetli fırtınalar gibi aşırı hava olaylarının ve orman yangınlarının sıklaşması, sıcaklıkların üst üste rekorlar kırması nedeniyle bilim insanları yeni bir çağ tanımladı: Antroposen Çağ.

Antroposen, insanın Dünya'ya etkisinin en üst düzeylere çıktığı Sanayi Devrimi’nden bugüne uzanan süreç ve sonrasını tanımlamak için kullanılıyor.

Zira bilim insanları tüm bu yıkıcı olayları fosil yakıtların yakılması, ormansızlaşma vb. gibi insan faaliyetleriyle ilişkilendiriyor.

Yeni araştırmanın ardındaki fizikçiler de Antroposen'in olası sonuçlarını haritalandırmaya karar verdi.

Elde ettikleri sonuçlar, Dünya'nın kesin bir iklim kıyametine doğru gitmediğini gösterdi. Diğer bir deyişle insanlar, son noktası bugünkünden daha yüksek bir ortalama sıcaklıkla iklimi dengeleyebilir.

Ancak bulgular, daha uç noktada Dünya sisteminin kaosa gireceğini gösterdi. Bu, sistemin gelecekte nasıl olacağını tahmin etmenin imkansız hale gelmesi demek.

Dolayısıyla bu durumda insanların Dünya'yı istikrarlı bir iklime geri döndürmesi son derece zor olacak.