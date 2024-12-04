Firari FETÖ'cü Muğla'da Yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs ekiplerin operasyonuyla yakalandı.

Firari FETÖ'cü Muğla'da Yakalandı

İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince dün düzenlenen ortak operasyonda FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Fethiye'de saklandığı adreste yakalandı.

Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

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