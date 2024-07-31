Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Türkiye'ye Geleceği Tarih Belli Oldu

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Türkiye'ye geleceği tarih belli oldu. Abbas'ın Türkiye'de Meclis'te de bir konuşma yapacağı bildirildi.

Son Güncelleme:
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Türkiye'ye Geleceği Tarih Belli Oldu

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın 14-15 Ağustos’ta Türkiye'ye geleceği duyuruldu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Türkiye’ye geleceğini duyurdu. Abbas, Meclis’te de bir konuşma yapacak.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmut Abbas, 14-15 Ağustos’ta ülkemize bir ziyarette bulunacaktır. 14 Ağustos Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek olan Sayın Abbas, 15 Ağustos Perşembe günü Gazi Meclisimizin Genel Kuruluna hitap edecektir.

ERDOĞAN 'ÖZÜR DİLEMELİ' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne davet edilmediği iddialarına ilişkin "Davet ettiğimiz halde gelmeyen Abbas'ın bizden ayrıca özür dilemesi lazım. Biz davet ettik ama gelmedi. Bekliyoruz, gelebilecek mi? Gelir veya gelmez ama biz Filistinli kardeşlerimiz adına söylenmesi gerekenleri her yerde dile getiriyoruz. 40 bin masumun katilini alkışlayanları gördükçe sadece insanlık için değil, kendi geleceğimiz için de endişeleniyoruz" demişti.

Son Güncelleme:
İBB Rekor Rakama Satışa Çıkarmıştı: Boğaz Manzaralı Arazinin İhalesinde Neler Yaşandı? İBB Rekor Rakama Satışa Çıkarmıştı: Boğaz Manzaralı Arazinin İhalesinde Neler Yaşandı?
Sütün İçine Bir Tutam Ekleyin ; Boğaz Ağrısı ve Öksürüğü Yok Ediyor... Süper Baharat Deniliyor Sütün İçine Bir Tutam Ekleyin ; Boğaz Ağrısı ve Öksürüğü Yok Ediyor... Süper Baharat Deniliyor
65 Ülkeye Ürün Gönderen Dev Türk Şirketi İflas Etti! Çalışanlar İşsiz Kalacak 65 Ülkeye Ürün Gönderen Dev Türk Şirketi İflas Etti! Çalışanlar İşsiz Kalacak
Erdoğan'dan Haniye'nin Ailesine Telefon Erdoğan'dan Haniye'nin Ailesine Telefon
ÇOK OKUNANLAR
Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı: Maaşlarda Yüzde 100'ün Üzerinde Zam Yapılacak Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı: Maaşlarda Yüzde 100'ün Üzerinde Zam Yapılacak
Usta Tiyatrocu Genco Erkal Hayatını Kaybetti Usta Tiyatrocu Genco Erkal Hayatını Kaybetti
İran Devlet Televizyonu Duyurdu: Hamas Lideri İsmail Haniye, Tahran'da Öldürüldü Hamas Lideri İsmail Haniye Öldürüldü
Meteoroloji'den Kuvvetli Rüzgar ve Sağanak Uyarısı! Meteoroloji'den Kuvvetli Rüzgar ve Sağanak Uyarısı!
Suikastın Olduğu Konutta Dikkat Çeken İsim: Hedef Sadece Haniye miydi? Hedef Sadece Haniye miydi?