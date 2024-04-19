Fikirtepe’de metrobüs kazası

İstanbul Kadıköy’deki Fikirtepe’de seyir halindeki metrobüse, arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Fikirtepe’de metrobüs kazası

Fikirtepe’de seyir halindeki metrobüse arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı.

Kaza, sabah saatlerinde Kadıköy’deki Fikirtepe metrobüs durağında yaşandı.

İddiaya göre, Söğütlüçeşme metrobüs durağından Beylikdüzü’ne giden iki metrobüs, Fikirtepe durağında yağışın da etkisiyle kaza yaptı.

Seyir halindeki bir metrobüs diğerine arkadan çarptı.

Kazada ölen veya yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Metrobüslerin içinde bulunan yolcular başka metrobüslere tahliye edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri metrobüs yolunda güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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