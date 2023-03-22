Eski HSYK Genel Sekreteri Kaya'ya 9 yıl hapis cezası

FETÖ'den yargılanan eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Sekreteri ve Yargıtay üyesi Mehmet Kaya 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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Eski HSYK Genel Sekreteri Kaya'ya 9 yıl hapis cezası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle çarptırıldığı 15 yıl hapis cezasının bozulmasının ardından yeniden yargılanan eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Sekreteri ve Yargıtay üyesi Mehmet Kaya 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 3. Ceza Dairesinde görülen davanın duruşmasında tutuklu sanık Kaya ve avukatı hazır bulundu.

Önceki celse savunması ve son sözleri alınan Kaya hakkındaki hükmü açıklayan Daire Üyesi Hakan Yüksel, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildiğini ve Kaya'nın tutukluluğunun devamına hükmedildiğini bildirdi.

KRİTİK TOPLANTI EVİNDE YAPILMIŞTI

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından aranmaya başlanan Kaya, örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırılan Çanakkale'deki "hücre evi"nde 8 Şubat 2018'de yakalanmıştı.

Örgütün haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı Kaya'nın, örgütün yargı yapılanmasındaki en önemli 9 isimden biri olduğu ve Yargıtaya seçilecek üyelerin belirlenmesinde rol oynadığı belirtiliyor.

Yargılama aşamasında dinlenilen tanıklar, "2010 Anayasa değişikliği sonrasında oluşan HSYK tarafından Yargıtay ile Danıştaya seçilecek yeni üyelerin belirlenmesi için yapılan toplantıda Kaya'nın evinde kurulan projeksiyona yansıtılan fotoğraflardan cemaat mensubu yüksek yargı üyelerinin belirlendiğini" anlatmıştı.

Kaya'nın, FETÖ'nün Yargıtaydaki seçimleri kilitleme, bazı davalarda örgüt lehine kararlar çıkmasını sağlama, örgüt mensubu üyelerin önemli dairelerde görevlendirilmesi gibi konularda karar verici bir üst yapı niteliğindeki "yüksek yargı danışma heyeti"nde görev aldığı belirlenmişti.

Sanık Kaya'ya, 17 Eylül 2019'da Yargıtay 9. Ceza Dairesince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıl hapis cezası verilmiş, bu karar Yargıtay Ceza Genel Kurulunca bozulmuştu.

Kaynak: AA

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