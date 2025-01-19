FETÖ Firarisinden Yıllar Sonra ‘Soruları Çaldık’ İtirafı, Gülen Bakın Nasıl Talimat Vermiş

Eski Zaman gazetesi çalışanı firari FETÖ'cü Ahmet Dönmez'in YouTube programına katılan Abdullah Antepli, terör örgütüne dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

FETÖ'nün sözde "Malezya imamı" olarak bir dönem görev yapan Antepli, (2010'daki) KPSS sorularının çalınması medyada gündeme getirildiği dönem Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) lideri Gülen'in yanında olduğunu itiraf etti.

'ÖZEL ŞARTLARDA CEVAZ'

Durumun konuşulduğu esnada odada 100'den fazla kişinin bulunduğunu anlatan Antepli, FETÖ lideri Gülen'in, "Medya haberleri çıktığı zaman şok içinde" olduğunu söyledi. "Belki bu kadar insan içinde konuşmazdı” diyen Antepli, “O şokla konuşarak benim de içinde bulunduğum yerde dedi ki, 'Ben seneler önce sadece mahrem okullara, askeri okullara çok özel şartlarda cevaz vermiştim buna" ifadelerini kullandı.

Gülen’in, etrafındakilere, örgütün yetiştirdiği öğrencilere "çok özel şartlar ve mahrem okullarla" ilgili cevaz verdiğini söylediğini belirten Antepli, Gülen'in "Ben her soruyu çalın, her sınavın sonucunu arkadaşlara verin. Böyle bir şey demedim" dediğini kaydetti.

‘BALIK BAŞTAN KOKTU’

Örgütün kendi içinde 15 Temmuz öncesi "ahlaki bir erozyona maruz kaldığını" vurgulayan Antepli, "Balık baştan koktu. İdari yapıdaki ahlaksızlıklarla biz zaten 15 Temmuz sürecine geldik" dedi.

TUNCAY ABDULLAH ANTEPLİ KİMDİR?

Tuncay Abdullah Antepli, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içinde uzun yıllar farklı kademelerde görev aldığı belirtilen bir isim olarak biliniyor. Örgütle bağlantısının küçük yaşlardan itibaren başladığı ve bu süreçte sözde "semt imamlığı" gibi roller üstlendiği belirtiliyor. Üniversite dönemine gelindiğinde ise Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Emniyet teşkilatında "mahrem imamlık" yaparak örgütün kritik yapılarına sızma faaliyetlerinde yer aldığı iddia ediliyor.

Antepli'nin, FETÖ'nün uluslararası faaliyetlerinde de aktif olduğu öne sürülmüştü. Örgüt adına "Myanmar imamı" ve "Malezya imamı" olarak görev yaptığı ve bu ülkelerdeki FETÖ kontrolündeki dernek ve kuruluşlarda faaliyet yürüttüğü biliniyor. Ayrıca, FETÖ'nün "dinler arası diyalog" politikaları çerçevesinde ABD'de görevlendirildiği, 2003 yılında Connecticut'ta bir Hristiyan İlahiyat Fakültesinde "dini rehber" olarak çalıştığı ve sonrasında North Carolina'daki Duke Üniversitesi'nde görev yaptığı ifade ediliyor.

CEVAZ NEDİR?

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisine göre, cevaz dinen veya hukuken yapılmasına izin verilen veya serbest olan fiilleri ifade eden bir terim.

Kaynak: AA