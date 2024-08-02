Fethiye'de Kaçak İçki Operasyonu: Binlerce Şişe Ele Geçirildi

Fethiye’de jandarma ekipleri işletmeye yönelik kaçak içki operasyonu düzenledi. Operasyonda 8 bin 664 şişe kaçak içki ele geçirdi.

Fethiye'de Kaçak İçki Operasyonu: Binlerce Şişe Ele Geçirildi

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde, Fethiye’nin Ölüdeniz Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir işletmede bandrolsüz içki bulundurulduğu bilgisine ulaşıldı.

BİNLERCE ŞİŞE KAÇAK İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Bilgi üzerine Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirtilen işletmeye yönelik bir operasyon düzenledi. Yapılan arama sonucunda, işletmede farklı marka ve çeşitlerde toplam 8 bin 664 adet alkollü içecek ele geçirildi.

Konuyla ilgili olarak Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlemler başlatıldı.

Kaynak: İHA

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