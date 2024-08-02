Sürücü Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti, Otomobil Refüje Çarptı: Yaralılar Var

Kocaeli'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine otomobil refüje çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, polis inceleme başlattı.

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Sürücü Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti, Otomobil Refüje Çarptı: Yaralılar Var

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Şirintepe Mahallesi mevkii D100 kara yolu İstanbul istikametinde kaza meydana geldi.

İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetin kaybettiği otomobil, refüje çarptı. Kazada araçta bulunan yolculardan Y.Ç., N.Ç. ve H.A.Ç. yaralanırken, sürücü E.A.Ç. ise yara almadı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 3 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Kocaeli Trafik kazası
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