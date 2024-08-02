Dakikalar İçinde Suç Üstüne Suç İşledi! İş Yerine Ateş Açtı, 14 Aylık Bebeği Vurdu, Kız Arkadaşıyla Araç Çaldı

Bursa'da husumet yaşadığı bir kişinin işyerine defalarca ateş açan şahıs, balkonda oynayan 14 aylık bebeği vurdu. Aynı şahıs daha sonra kız arkadaşıyla birlikte araç gasp ederek sırra kadem bastı.

Dakikalar İçinde Suç Üstüne Suç İşledi! İş Yerine Ateş Açtı, 14 Aylık Bebeği Vurdu, Kız Arkadaşıyla Araç Çaldı

Bursa'da merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi Menderes Caddesi'nde hareketli anlar yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kadın ile erkek şüpheli, 16 AVH 320 plakalı hafif ticari araç ile gelerek sokak üzerinden pompalı tüfek ile kıraathaneye defalarca ateş açtı. Daha sonra bölgeden hızlıca uzaklaşan şüpheliler sırra kadem bastı.

14 AYLIK BEBEĞİ VURDU

Kıraathanenin üzerinde bulunan bir evin balkonunda oyun oynayan 14 aylık Yusuf S., saçmaların hedefi oldu. Bacağından yaralanan bebek ambulans ile Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

ARAÇ GASP ETTİ

Şüpheliler kaçtıktan yaklaşık 10 dakika sonra Millet Mahallesi Yakın Çevre Yolu'nda kırmızı ışıkta bekleyen Yasin T.'a ait 16 BCS 128 plakalı otomobili silah zoru ile gasp ederek izini kaybettirmeye çalıştı. İlk olayda kullandıkları hafif ticari araç ise yolun ortasında kaldı. Yasin T.'nin ihbarı üzerine polis soruşturmayı derinleştirerek aynı olayın devamı olduğunu tespit etti. İlk olaydan kullanılan hafif ticari araç ise Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemelerinde aracın içinde pompalı tüfek ile tabanca ele geçirildi. Ardından ise araç çekici ile otoparka çekildi.

Olayı araştıran polis, yaşananların sebebinin kız meselesi olduğunu ve bundan kaynaklı taraflar arasında oluşan husumetten kaynaklandığını tespit etti. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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