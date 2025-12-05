Ferdi Zeyrek Davasında Tutuklu Sanık Kalmadı: 2 Kişiye Tahliye

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in geçtiğimiz yıl elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 2'si tutuklu 10 kişi, hakim karşısına çıktı. Sanıklar olaydaki sorumluluklarını kabul etmeyerek suçlamaları reddetti.

Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek, "Çelişkili ifade veriyorlar, çok ihmaller var" diyerek sanıklara tepki gösterdi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu 2 sanığın adli kontrolle tahliyesine ve duruşmanın 27 Şubat'a ertelenmesine hükmetti.

Sanıklar hakkında "taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis talep ediliyor.

İTÜ HEYETİ RAPORU İHMALLERİ SIRALAMIŞTI

İstanbul Teknik Üniversitesi’nden 5 akademisyenin hazırladığı teknik raporda, havuzun enerji odasının standartlara uygun olmadığı ve motor-elektrik montajında ciddi hatalar bulunduğu belirtildi.

Raporda; olayın meydana geldiği havuzun enerji odasının standartlara uygun yapılmadığı, motor ve elektrik aksamlarının hatalı monte edildiği ve bu nedenle olayda sorumluluğu bulunan başka kişilerin de olduğu belirtildi. Raporda kusur durumlarında farklılıklar olduğu vurgulanırken, olayda asli ve tali kusurlu olabilecek üçüncü kişilerin tespit edildiği bildirildi. Bu kapsamda 6 kişinin daha kusurlu olduğu belirlendi.

Öte yandan rapora göre; soruşturma kapsamında tutuklu bulunan, havuzun enerji odasındaki motor ve elektrik düzeneklerini standartlara aykırı şekilde monte ettiği ileri sürülen N.B. ile daha önce arızalanan havuz motorunu tamir sonrası hatalı şekilde taktığı öne sürülen H.İ. asli kusurlu bulundu. Aynı dosyada tutuklanan Z.M.'ye ise kusur atfedilemediği için serbest bırakıldı.

