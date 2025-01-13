Fenomen Kıvanç Talu ve Beril Talu İlk Kez Hakim Karşısına Çıktı: Paraları Borç Olarak Aldık

5 Ocak 2024'te tutuklanan Talu Çifti bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Kartal'daki Anadolu Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve saat 12.15'te başlayan duruşmaya tutuklu sanık Kıvanç Talu ile Beril Talu kaldıkları cezaevinden getirildi.

Tutuksuz sanık Ertan Koç ile müştekiler ve avukatlar da salonda hazır bulundu. Tutuklu sanıklar Beril ve Kıvanç Talu ile tutuksuz sanıkların savunmalarının ardından müştekilere söz veren mahkeme heyeti duruşmayı Talu çiftinin tutukluluk halinin devamına karar vererek 7 Nisan'a erteledi.

'SADECE FATURA İŞLEMİNE BAKIYORUM'

Duruşma tutuksuz sanık Ertan Koç'un savunmasının alınmasıyla başladı.

Tutuksuz Sanık Ertan Koç savunmasında, "'Var böyle tipler' şirketinde kızım Beril ve damadım Kıvanç çalışıyordu. Ben sadece evrak takibini yapıyordum para benim hesabıma geliyordu. Son zamanlarda borçları ödeyemedikleri için ben tüm malvarlığımı satıp borçları ödemeye başladım. Müştekiler beni tanımaz benim onlarla görüşmüşlüğüm yok. Ben sadece ödemeleri, fatura kesimini, vergi ödemelerini yaptım. Şirketlerle ön görüşmeleri Kıvanç yapıyordu" dedi.

'REKLAM FİRMALARI PARA ÖDEMEDİ'

Tutuklu sanık Kıvanç Talu savunmasında şöyle konuştu:

"Ben ve eşim 11 senedir reklamcıyız. Ben işin kreatif, yaratıcı fikirler kısmındayım. Eşim de yapımcı prodüksiyonla ilgileniyor. Eşim reklamları yürütmek için yakın çevresinden borç aldı. Faizle borç alarak bu yapımları ortaya çıkarmak sektörde yapılan bir şeydi.

Biz bu süreçte 2023 yılı boyunca söz konusu borçları ödüyorduk. Bazı projelerden son anda vazgeçmek söz konusu olduğunda, borçların ödenmesinde aksamalar oldu. Eşimin babası Ertan Koç, arabasını, balıkçı kayığı vardı onu sattı, biz arabamızı sattık. Bu süreçte eşim bazı borçları borçla kapattı. Biz kimseyi mağdur etmemek adına borcu borçla kapatmaya devam ettik.

Eşim Pendik'te bir eve çağırılıyor. Eşim o evde alacaklıların eşi tarafından tehdit ediliyor çok korkmuştu beni aradı 'Bu borçlar yüzünden bize zarar verecekler' dedi. Ben aile babasıyım 4 yaşında çocuğum var. Bu tehditlerden dolayı eşimle çocuğumu 3 haftalık bir süre yurtdışına çıkarttım. Türkiye'de bütün haber kanallarında 'Yalancı, dolandırıcı fenomenler' diye linç kampanyası başlatıldı. Sokaktaki insanlar da bizi dolandırıcı sandı biz öyle bir insan değiliz. Tüm ülke bizi dolandırıcı sandıkları için reklam veren şirketler de ödeme yapmadı. Yılbaşına oğlumuzla beraber girdik.

'BORCUMUZU ÖDEMEK İSTİYORUZ'

4 Ocak günü eşim ve avukatımla beraber Gayrettepe Asayiş Şube'ye gittik. Bu durumda kafamız eğik ellerimiz kelepçeli şekilde götürüldük. Biz bu kalan borcu ödemek ve kapatmak istiyoruz. Biz borçları çalışıp ödüyorduk. Hapisteyiz ve çalışamıyoruz. Biz kimseyi mağdur etmek istemedik. Söz konusu durum sadece bir ticari borçtur biz bu borcun arkasındayız. Biz, bize zarar verileceğinden korktuğumuz için sadece 3 haftalığına yurt dışına çıkmıştık."

'BORÇ OLARAK ALDIK'

Bu borçları yaptığımız, yapacağımız reklam projelerini karşılayabilmek ve prodüksiyon maliyetlerini elde tutmak için aldık. Bu borçlar eşimin insanlarla ilişki kurduğu, tanıdığı insanlara yaptığı bir şey. Söz konusu onlarca proje var. Konuyla ilgili finansman yönetimi, borçların dağılımı, alınan borçların hangi projenin hangi aşamasında kullanılacak yönü eşim tarafından yönetiliyordu. Ben işin kreatif ve markanın sunum aşamasındayım. Ertan Bey'in durumu bana yönlendirmek istemesi şirket, markalar üzerinden sunduğum kreatif yönden fikirleri benim yönetmemdi. Bunlar çekim, prodüksiyon yapılması gereken işlerde, bütün büyük işlemi ekranda gördüğünüz tamamlanmış görüntüyü yürüten kişi eşim oluyor. Bu projelerle ilgili fatura kesimini ise Ertan Bey yapıyordu ben sadece fikir tarafındayım."

'FATURALI 4,5 MİLYONLUK İŞ YAPMIŞIZ'

Sanık Kıvanç Talu, "Söz konusu durum 2023 yılının ikinci yarısından itibaren borçlara yetişemediğimizden ortaya çıktı. MASAK raporlarında da görüleceği gibi 2023 yılında faturalı olarak 4,5 milyonluk iş yapmışız" dedi.

'ÜZERİMİZE ŞİRKET KURAMIYORDUK'

Tutuklu sanık Beril Talu ise savunmasında şunları anlattı:

"2013 yılından itibaren 2023 Şubat ayına kadar İngiltere'ye bağlı bir şirkette çalışıyordum. 10 yıl kadar şirkette çalıştım 10 yılın sonunda 2023 Şubat ayında usulsüz olarak istifa ettirildim. Bana şantaj yapılan konuda sene sonunda yapılan denetim sonunda, 'Denetimde birtakım problemler var şirkette yetkili sen gözüküyorsun' denildiğinde, 'İmza yetkim yoktur söz olarak yetkim vardır' dedim. 5,5 milyonluk bir kesilmemiş fatura var denildi istifa vermem için baskı uygulandı ve istifamı verdim. Şirketten bana 5,5 milyonluk bir borç kaldı. Eşimle hangi markaya ne sunabiliriz de bu borçları öderiz diye kafa patlattık. Babamın var olan malvarlığını sattık.

Ben sadece sermaye ve borç olarak para aldım. Borç aldığım kişiye borç alma nedenim konusunda açıklama yaptım. Kimsenin buradaki beyanı bir olamaz. Borç konusunda sohbet etmediğim insanlar da var. Kıvanç kreatif yönünde, ben de ne kadar kar elde edeceğimiz konusunda çalıştık. Bu sürede tanıdığınız insanlardan borç arayışına girdik. 2023 yılında ben işten ayrıldıktan sonra prodüksiyon olarak iş yapmaya başladık. Biz işte çalıştığımız için üzerimize bir şirket kuramıyorduk, yabancıya gitmek yerine tanıdığımız bildiğimiz emekli olduğu için babamın üzerine açtık. Babamın görevi sistem üzerinden sadece fatura kesmek ve fotoğrafı bana atmaktı. Borçlanmaya başladık, borçları ödemeye başladık ve iş yapmaya başladık."

'MÜŞTEKİLERDEN FAİZİYLE BORÇ ALDIM'

Sanık Beril Talu savunmasının devamında, "Müşteki Orçun Bey'den proje için borç aldım bu durumda belgeli. Kendisi de bu durumlara çok meraklı ve istekliydi. Kendisinden yüzde 100 faiz karşılığı borç istedim ve beyanları doğrudur" dedi.

Beril Talu bazı isimleri tanımadığını belirterek şöyle konuştu:

"Müştekilerden her zaman faiziyle borç para aldım ve faiziyle ödeme yaptım. Müşteki Neziha Hasoğlu'nu tanımıyorum ben borç ödeyemeyeceğimi, zaman alacağını söylediğim zaman yüz yüze geldik. Müşteki Cemal Batuhan'ı tanıyorum. Kendisinden faizli borç para aldım. Müşteki Ramazan Sarhan'ı tanıyorum zamanında beraber de çalıştık. Evimize gelip gitmişliği var, faiz karşılığı para aldım. MASAK raporunda ayrı müşteki beyanında farklı tutarlar gözüküyor.

800 bin liralık bir borcum olduğunu düşünmüyorum. Müşteki Burçin Kaya'nın ailesine ciddi bir geri ödeme yaptım. Müşteki Songül'ü eski tanırım ve çok severim. Benim ne iş yaptığımı, çocuğumu emzirirken de evlenirken de hep yanımdaydı. Kendi inisiyatifinde kredi çekip bana borç verdi. Songül benim borç aradığımı biliyor, insanlara aracı olarak borç alıyordu benim adıma bir menfaati var mı bilmiyorum. Songül ve Ramazan'ı çağırıp ödeme geçirecek diyorum, herkes buz kesiyor 'İnsanlara iş için borç aldık geri ödeme yapacağız' demeleri gerektiğini söyleyemedikleri konusunda benim söyleyeceğimi dile getirdim."

Talu savunmasının devamında, " Ben 1 yıldır tutukluyum. Ben yarın öbür gün dışarı çıktığıma neyle karşılaşacağımı bilmiyorum. Benim tüm hesap dökümlerim ortada ben şu an zarar karşılayacak durumda değilim. Borç aldığım ama şikayetçi olmayan kişiler de var. Ben 1 yıl tutukluyken bir anda borç ödememi beklemeleri hiç doğru değil" dedi.

'1 MİLYON 400 BİN LİRA ALACAĞIM VAR'

Müşteki Ali Fatih Pamukçu, "2.5 sene önce bir arkadaşım vasıtasıyla Beril Talu ile tanıştım. Toplantı yaptık ve sorun yok borçları ödeyeceğiz dedi. Yüzde 50, yüzde 100 kar olacak denildi ama ben yatırım olarak verdim parayı. Şu anda alacağım para var. 'Var böyle tipler' sayfasından 300 bin lira alacağım var, yatırıma verdiğim 1 milyon 400 bin lira alacağım para var" dedi.

Müşteki Orhan Kış ise, "2023 yılında kardeşim arayıcılığıyla tanışıyorum. Beril Hanımın yurtdışına kaçtığını düşündüğüm için dolandırıldığımı sandım. Yüzde 50 kar amacıyla faiziyle para verdim. Ben kardeşime elden para ödediğim de oldu. Beril Hanımın hesabına attığım para da oldu. Ortalama 400-500 bin lira para attım. Geri 100 bin lira açık kalacak şekilde ana param geri geldi. Şikayetçiyim" diye konuştu.

'180 BİN LİRA PARAMIN TAMAMINI İSTİYORUM'

Müşteki Orçun Oktay Duygun ise, "Kendime ait kozmetik şirketim vardı. Tanıtım yapmak için 'var böyle tipler' sayfasıyla iletişime geçtim. Faturalı şekilde videolar çekildi. Beril Hanım Whatsapp üzerinden bana vergi borcu için borç istediğini yazdı ben de kabul etmedim. 'Biz yurtdışı firmalarından herhangi bir ücret alamıyoruz. Size verdiğimiz kar payından iki katını teklif ediyoruz' dedi ben de kabul ettim. Eylül sonuna gelene kadar ailece arkadaş olduk. Ben 180 bin lira paramın tamamını istiyorum" dedi.

'ARACIMI SATARAK PARA VERDİM'

Müşteki Cemal Batuhan Çalışkan ise "Olaylar yaşandıktan sonra etrafımdaki insanlardan borç alıp borç verdiklerini duydum. Aracımı satarak para verdim. Reklam bütçesi adı altında bundan da kar edeceğimi söyledi bende bu yüzden aracımı sattım. 7 senedir kendimce biriktirdiğim bir parayla almıştım arabamı. 450 bin lira para yatırdım kar payıyla bana gelen parayı geri yatırdım. Herhangi bir zarar talebim yok" şeklinde konuştu.

Müşteki Kaan Kaner, “Beril Hanım ile aynı sektördeyiz. Önce Beril iletişime geçti. Sektöre yabancı değilim. Samsung gibi büyük isimler vardı. Kar vaatleri arttı. Bahsettiğim markalarla çalışabileceğine inanıyorum ama bir yerden sonra çıktığından çıkacağını biliyordum. Evlerine gittiğim de hiç borçlu insanlar gibi yaşamları yoktu. 10 yıllık arkadaşım hiç sorgulamadım. Şikayetçiyim" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA