Fotoğrafçılığın Yaramaz Çocuğu Toscani Hayatını Kaybetti

Dünyanın en ünlü fotoğrafçıları arasında yer alan İtalyan fotoğrafçı Oliviero Toscani’nin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Reklamcılık ve fotoğrafçılık alanında birbirinden farklı çalışmalara imza atan Toscani’nin 82 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi. Toscani’nin tedavi edilemez bir hastalık olan 'amiloidoz' nedeniyle yaşamını yitirmesi sanat camiasını hüzne boğdu.

Toscani’nin ölüm haberini eşi Kirsti Toscani verdi. Açıklamada, "Sevgili Oliviero'nun 13 Ocak 2025'te yeni yolculuğuna başladığını büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz" denildi.

Çektiği ilginç fotoğraflarla en çok konuşulan ve eleştirilen isimler arasında yer alan Toscani’nin vücudun hayati organlarını etkileyen amiloid proteinlerinin birikmesine yol açan nadir ve tedavi edilemez bir rahatsızlık olan amiloidoz hastalığına yakalandığı bildirilmişti.

Toscani, fotoğrafçılığının zirvesine Benetton markası için yaptığı çalışmalarla ulaşmıştı. Toscani'nin çalışmaları bazı çevreler tarafından yerden yere vurulurken, bazı çevreler ise bu çalışmaları büyük beğeniyle karşılamıştı.

Kaynak: Haber Merkezi