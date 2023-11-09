Fener’deki Rum okulu ve kilisesine taşlı ırkçı saldırı

İstanbul'da Rum toplumuna ait Fener'deki Meryem Ana Kilisesi ve Fener Rum Lisesi'ne taşlı saldırı yapıldı. Okul ve kilisenin duvarlarına "Kahrol İsrail" "Kudüs Filistin'in başkentidir" yazıldı.

Melike Çapan Melike Çapan
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Fener’deki Rum okulu ve kilisesine taşlı ırkçı saldırı

İsrail-Filistin arasında yaşanan çatışmaların şiddeti her geçen gün artarken, Türkiye'deki azınlık toplumları da hedef haline geliyor.

Çatışmaların ilk gününden beri yaşanan protesto gösterileri sonrası başta İstanbul olmak üzere birçok sinagogun önünde güvenlik tedbirleri alınmış, Türkiye Yahudi Toplumu bir süreliğine etkinliklerini iptal etmişti. Buna rağmen geçen haftalarda İzmir’deki Etz Hayim Sinagogu’na ırkçı bir saldırı gerçekleşmişti.

Bugün ise başka bir ırkçı saldırının hedefi Rumlar oldu. Fener’deki Kanlı Kilise olarak bilinen Meryem Ana (Muhliotissa) Kilisesi, Fener Rum Lisesi ve metruk yemekhanesinin duvarlarına ırkçı yazılamalar yapıldı. Duvarlara Kahrol İsrail" "Kudüs Filistin'in başkentidir" yazıldı. Ayrıca okul ve kilise binasına taş atıldığı öğrenildi.

Fener’deki Rum okulu ve kilisesine taşlı ırkçı saldırı - Resim : 1

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Dün akşam saatlerinde yapılan saldırı sonrası kilisenin zangocu Balat’ta bulunan karakola şikayette bulundu. Görgü tanıklarının ifadesine görr, takkeli, sarıklı 3-4 kişilik bir grup tarafından yazılamalar yapıldı ve taşlar atıldı.

VAKIFTAN AÇIKLAMA

Meryem Ana Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı, yapılan saldırı sonrasında olaydan dolayı üzüntü duyduklarını ifade etti. Vakıf, “Bu saldırı bir ibadethaneye bir okula oldu ama aynı zamanda orada yaşayan insanlarımıza da oldu. Emniyet mensuplarımız bizlere çok yardımcı oldu. Bu tarz olayların tekrar etmemesini temenni ediyoruz” dedi.

Kiliseye ve okula saldırınlar henüz bulunamadı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Azınlık İsrail-Filistin gerginlik
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