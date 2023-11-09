Muğla'ya 3 milyonun üzerinde akın!

Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Datça gibi ünlü turistik ilçeleri ile hem yabancı, hem de yerli turistin çekim merkezi haline gelen Muğla'da 10 ayda tüm zamanların yabancı turist rekoru kırılarak, 3 milyon 336 bin 804 yabancı turist sayısına ulaşıldı.

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Muğla'ya 3 milyonun üzerinde akın!

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Antalya ve İstanbul'dan sonra en fazla yabancı turist ağırlayan Muğla'da turist sayısı 10 ayda tüm zamanların yabancı turist rekorunu kırdı.

Muğla tarihinin yabancı turist rekoru 2023 yılının ilk 10 aylık dönemde kırılırken, yılsonu itibari ile bu rakamın 3 milyon 400'e ulaşması bekleniyor.

İLK SIRAYI İNGİLİZ TURİSTLER ALDI

Muğla’ya 10 ayda gelen yabancı turistlerin içinde ilk sırayı İngiliz turistler aldı. Muğla’ya gelen yabancı turistlerini içinde ilk beş sırada İngiltere 1 milyon 421 bin 033 kişi ile sırada yer aldı.

Muğla'ya 3 milyonun üzerinde akın! - Resim : 1

İngiltere’yi sırasıyla Rusya Federasyonundan 389 bin 228, Almanya’dan 221 bin 283, Polonya’dan 220 bin 073 ve Hollanda’dan 89 bin 404 yabancı turist girişi oldu. Gelen yabancı turistler oranında ise İngilizler yüzde 43’lük orana sahip.

MİLAS-BODRUM VE DALAMAN HAVALİMANLARI'NDAN 1 MİLYONUN ÜZERİNDE TURİST GİRİŞİ

Türkiye’de iki uluslararası havalimanına sahip ender illerden birisi olan Muğla’ya gelen turistlerin 1 milyon 771 bin 455’i Dalaman Havalimanı, 928 bin 993’ü de Milas-Bodrum Havalimanından giriş yaptı.

İki uluslararası havalimanından toplam 2 milyon 700 bin 448 yabancı turist giriş yaptı. 636 bin 356 yabancı turist ise 10 Deniz Gümrük limanlarından giriş yaptı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Muğla Bodrum Marmaris Fethiye Datça
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