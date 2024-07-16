Feci Kaza: Traktörün Altında Kalan Çiftçi Öldü

Manisa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden çiftçi kaza yaptı. Traktörün altında kalan çiftçi yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Feci Kaza: Traktörün Altında Kalan Çiftçi Öldü

Kaza Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Musahoca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde traktörüyle su taşıyan Atilla Avcı, engebeli arazide direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Devrilen traktörün altında kalan 40 yaşındaki Atilla Avcı ağır yaralandı. Hemen Kırkağaç Devlet Hastanesine kaldırılan Atilla Avcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

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