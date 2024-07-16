2 Gün 2 Gece Süren Aşiret Düğünü! Takılan Altın Ve Para Dudak Uçuklattı

Şırnak'ın Irak sınırındaki Uludere ilçesine bağlı Gülyazı köyünde Goyan aşiretine mensup 27 yaşındaki Yüksel Encu ile 25 yaşındaki Esra Encu çifti, 2 gün 2 gece süren düğünle evlendi. İlçe protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar birlikte yaklaşık 5 bin kişi katıldığı düğünde çifte servet değerinde altın takıldı.

Davetliler, yöresel giysileriyle Kürtçe ve Türkçe müzikler eşliğinde uzun halay zinciri oluşturdu. Davetlilere 350 kilo etli yemek ikram edilirken, çifte 2 milyon lira değerinde altın ve döviz takıldı. Damat Yüksel Encu, “Düğünümüze katılan bütün eş, dost ve akrabalarımıza teşekkür ederiz. Yaklaşık 5 bin kişi katılım sağladı. Altınlarla birlikte yaklaşık 2 milyon lira takıldı” dedi.

DİĞER AŞİRETLER DE KATILDI

Damadın babası ve aşiret lideri Dırbaz Encu, düğünün çok güzel geçtiğini ve çok kalabalık olduğunu ifade ederek, “Diğer aşiretleri de davet ettik, ileri gelenleri buraya geldiler. Havaların sıcak olmasından dolayı geç başladık düğüne. Yoksa çok daha büyük bir kalabalık olurdu. Gelen herkese teşekkür ederim. Kimi Beytüşşebap’tan, kimi Hakkari tarafından, kimi Uludere’den geldiler. Bizim adetlerimiz belli. Düğün olduğu zaman, herkes o düğüne gider. Eskiden gelen bir adettir, taziye düğün gibi durumlarda herkes iştirak eder. Düğünlerimiz hemen hemen böyle geçiyor. Bölgede çevremiz çok, kalabalık bir aşiretiz. Kahramanmaraş’tan bile gelen oldu. Böyle bir günde yanımızda olmalarından dolayı çok memnunuz. Bizi yalnız bırakmadılar. Örf ve adetlerimizi yerine getirdik. Herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Damadın ağabeyi Cahfer Encu ise “Goyan aşireti, bölgede tanınmış bir aşirettir, çok kalabalıktır. Babam aile reisimizdir. Devlet erkanı ve halk arasında tanınan bir insandır. Ondan dolayı çok kalabalık oldu. Gelen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA