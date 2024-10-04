Feci Kaza! Taksi Bariyerlere Ok Gibi Saplandı: 1 Ölü

Emirhan Ç. (41) yönetimindeki 06 T 3531 plakalı taksi, Ankara Çevre Yolu'nda Yenimahalle'den Gölbaşı'na doğru ilerlerken Keçiören yol ayrımında refüjdeki bariyere çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, bariyerin saplandığı araç içinde sıkışan Emirhan Ç, olay yerinde hayatını kaybetti. Hurdaya dönen aracın parçaları ise Karayolları ekiplerince kaldırıldı.

Kaynak: AA