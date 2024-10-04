Atama Kararları Resmi Gazete'de! Adalet Bakanı Yardımcısı Değişti

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan kararda, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Mehmet Yılmaz atandı.

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Atama Kararları Resmi Gazete'de! Adalet Bakanı Yardımcısı Değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte Adalet Bakanlığında Bakan Yardımcılığına 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince Mehmet Yılmaz atandı. Ayrıca Danıştay Üyeliğine Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Yusuf Karaloğlu seçildi. Karaloğlu’nun Danıştay Üyesi olarak seçilmesinin ardından boşalan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğüne ise Hasan Yıldırım atandı.

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Kaynak: İHA

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