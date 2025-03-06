Fazilet Apartmanı Davasında Gelişme: Belediye Başkan Yardımcıları Dahil 10 Kişiye Soruşturma İzni

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 19 kişiye mezar olan Fazilet Apartmanı davasında gelişme yaşandı. Mahkeme, 10 kamu görevlisine soruşturma izni verdi.

Fazilet Apartmanı Davasında Gelişme: Belediye Başkan Yardımcıları Dahil 10 Kişiye Soruşturma İzni

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde binlerce bina yıkıldı. On binlerce vatandaş enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Depremin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen suçlular hala cezalarını çekmedi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Fazilet Apartmanı da 19 kişiye mezar oldu. Fazilet Apartmanı'nda oturan vatandaşlar, depremden yıllar önce binanın altındaki fırının sahipleri Akın Yağcı ve Ferihan Yağcı hakkında "Fırında yapı projesine aykırı olarak eklentiler inşa ettikleri, bu eklentilerin ana yapıya zarar verdiği, binanın ön cephesinde projeye aykırı sundurma yapıldığı, soruşturma konusu yapının altında bulunan 2 dükkanın duvarlarının kaldırılarak 3 dükkanın birleştirildiği" gerekçesiyle Kahramanmaraş 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açmıştı.

Fazilet Apartmanı Davasında Gelişme: Belediye Başkan Yardımcıları Dahil 10 Kişiye Soruşturma İzni - Resim : 1

Mahkeme heyeti, 16 Nisan 2019'da tadilatların binayı zayıflattığını belirterek, Yağcı çiftinin binayı eski haline getirmesine karar vermişti. Ancak bu gerçekleşemeden bina depremde yıkıldı.

Kahramanmaraş Valiliği, olay tarihinde Kahramanmaraş Belediyesi'nde görevli belediye başkan yardımcıları Cuma Tahiroğlu, Mehmet Sezal ve Mehmet Gedemenli, imar işleri müdürleri Metin Hurşitoğlu ve Fahri Yiğitoğlu, harita mühendisi Zeynel Abidin Şerefoğlu, mimarlar Veli Çiftaslan, Mehmet Dişçeken ve Hacı Mehmet Güner ile makine mühendisi Hülya Çelik hakkında soruşturma izni vermişti.

10 kamu görevlisi, soruşturma izni verilmesi kararına itiraz etti, ancak Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi itirazları reddetti.

Türkiye’nin Deprem Karnesinde 2 Yıl Sonra Ortaya Çıkan Korkunç Gerçek! AFAD Bilinmeyeni AçıkladıTürkiye’nin Deprem Karnesinde 2 Yıl Sonra Ortaya Çıkan Korkunç Gerçek! AFAD Bilinmeyeni AçıkladıGüncel

Ege Diken Üstünde, Fay Kırılıyor! Deprem Fırtınası SürüyorEge Diken Üstünde, Fay Kırılıyor! Deprem Fırtınası SürüyorGüncel

Kaynak: ANKA

Etiketler
Deprem 6 Şubat depremleri Enkaz
Perdelerinizi Kar Beyaz Yapmanın Basit Yolu! Hem Çok Hızlı Hem de Çok Kolay Perdelerinizi Kar Beyaz Yapmanın Basit Yolu! Hem Çok Hızlı Hem de Çok Kolay
Arkadaşını 3 Bin TL İçin Öldürdü Arkadaşını 3 Bin TL İçin Öldürdü
Kutulardan Çıkan Balonlu Naylonları Buzdolabınıza Koyun, Farkı Görün! Nedenini Öğrenince Çok Şaşıracaksınız Balonlu Naylonları Buzdolabınıza Koyun, Farkı Görün! Nedenini Öğrenince Çok Şaşıracaksınız
Tekirdağ'da Dehşet, Hem Ehliyetsiz Hem Alkollü Çıktı Tekirdağ'da Dehşet, Hem Ehliyetsiz Hem Alkollü Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Geriye Dönük Ödeme Yapılıyor! Vergide Gözden Kaçan Detay: 5 Yıllık Paraları Alabilecekler Geriye Dönük Ödeme Yapılıyor! Vergide Gözden Kaçan Detay
Günlerdir Aranıyordu... Kayıp Mimar Ece Sağ Olarak Bulundu! Kayıp Mimar Ece Sağ Olarak Bulundu!
Show TV'nin Fenomen Dizisinde Beklenmedik Ayrılık: Başrol Diziye Veda Etti Fenomen Dizide Başrol Aniden Diziden Ayrıldı
Emekli Bayram İkramiyesi, Para Cezaları, Süresiz Nafaka! AK Partili Kurmaylar Açıkladı: Beklenen Hamle, Hepsi Meclis'e Geliyor Meclis’e Yeni Kanun Teklifleri Geliyor
Sahurda 1 Bardak İçmek Bile Yetiyor: İftara Kadar Susuzluğu Unutturuyor Sahurda 1 Bardak İçmek Bile Yetiyor: İftara Kadar Susuzluğu Unutturuyor