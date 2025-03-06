Fazilet Apartmanı Davasında Gelişme: Belediye Başkan Yardımcıları Dahil 10 Kişiye Soruşturma İzni

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde binlerce bina yıkıldı. On binlerce vatandaş enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Depremin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen suçlular hala cezalarını çekmedi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Fazilet Apartmanı da 19 kişiye mezar oldu. Fazilet Apartmanı'nda oturan vatandaşlar, depremden yıllar önce binanın altındaki fırının sahipleri Akın Yağcı ve Ferihan Yağcı hakkında "Fırında yapı projesine aykırı olarak eklentiler inşa ettikleri, bu eklentilerin ana yapıya zarar verdiği, binanın ön cephesinde projeye aykırı sundurma yapıldığı, soruşturma konusu yapının altında bulunan 2 dükkanın duvarlarının kaldırılarak 3 dükkanın birleştirildiği" gerekçesiyle Kahramanmaraş 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açmıştı.

Mahkeme heyeti, 16 Nisan 2019'da tadilatların binayı zayıflattığını belirterek, Yağcı çiftinin binayı eski haline getirmesine karar vermişti. Ancak bu gerçekleşemeden bina depremde yıkıldı.

Kahramanmaraş Valiliği, olay tarihinde Kahramanmaraş Belediyesi'nde görevli belediye başkan yardımcıları Cuma Tahiroğlu, Mehmet Sezal ve Mehmet Gedemenli, imar işleri müdürleri Metin Hurşitoğlu ve Fahri Yiğitoğlu, harita mühendisi Zeynel Abidin Şerefoğlu, mimarlar Veli Çiftaslan, Mehmet Dişçeken ve Hacı Mehmet Güner ile makine mühendisi Hülya Çelik hakkında soruşturma izni vermişti.

10 kamu görevlisi, soruşturma izni verilmesi kararına itiraz etti, ancak Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi itirazları reddetti.

Kaynak: ANKA