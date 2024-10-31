Fay Hattından Sıcak Su Çıkıyor, Felaket Kapıda... O Kentte En Az 7 Büyüklüğünde Deprem Olacak

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarındaki depremin üzerinden dört yıl geçti. 15 saniye süren deprem sonucu çok sayıda bina yıkılmıştı. 117 kişi ölmüş, 1034 kişi ise yaralanmıştı. Uzmanlar İzmir için yeni bir depremin kapıda olduğunu belirtiyor.

VOA Türkçe’nin haberinde, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi İkinci Başkanı Reyhan Peştemalcı, İzmir’i bekleyen deprem riskiyle ilgili uyardı.

Peştemalcı, İzmir’in hem dünya hem Türkiye genelinde tarih boyunca riskli bir deprem bölgesi olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Tarihsel olarak birçok deprem yaratan faylar olmuş. Özellikle Karaburun depreminin yanı sıra Söke-Balat depremi, adı Söke-Balat diye geçse de 1955’te İzmir’de Ege Denizi’nde 6,8 büyüklüğünde meydana gelmiş ve oldukça yıkıcı olmuş. Güncel olarak da 13 adet diri fayımız bulunmakta”

“Bunlar İzmir fayı, Seferihisar fayı, Gülbahçe fayı ve Tuzla fayı. Özellikle Tuzla fayı 30 Ekim Samos depreminden sonra Prof. Dr. Hasan Sözbilir hocamızın ve ekibinin yapmış olduğu çalışmalarla daha çok irdelenmiş bir fay. Çünkü mevcut olarak en riskli fayımız Tuzla fayı olarak geçiyor”

‘İZMİR’DE 7 VE ÜZERİ BÜYÜKLÜKTE DEPREM OLABİLİR‘

Peştemalcı kent merkezinin altından geçen Tuzla fayının 7 ve üzeri büyüklükte deprem üretme kapasitesi taşıdığına ve ayrıca 30 Ekim depreminde de bu fayın tetiklendiğinin düşünüldüğüne dikkat çekerek şunları söyledi:

“Tuzla fayında şu anda yapılan çalışmalarda, sıcak su çıkışları ve sıcaklık artışları görülmüş durumda. Bu da ortalama 7,1, 7,2 büyüklüğünde bir deprem yaratacak bir fay için önemli bir veri. Bunun bir sonrası tektonik hareketliliğe girer.

Tekrarlama periyodu ortalama 2000 yıl olarak hesaplanmış ki en son ürettiği deprem 128 yılında meydana gelmiş. Elbette bu fay sistematik bir fay olmadığı için 2000 yıllık süreç ortalama bir hesapla elde edilmiş. Bu değişebilecek olan bir aralık. Ancak 2000 yıllık süreç bizim için çok önemli bir veri.”

Peştemalcı deprem riskinin öngörülmesi için yapılacak çalışmalar için “Bunun için çok yüklü paralar da gerekiyor” diyerek yerel yönetim ve hükümetten bu konudaki çalışmalara destek istedi.

İzmir’de birçok ilçede zeminin özelliklerinin binaları depreme karşı dayanıksız kıldığını vurgulayan Peştemalcı, “Örneğin Alsancak, Karşıyaka, Göztepe, Hatay, bütün sahil şeridinden gittiğinizde görmüş olduğunuz bitişik nizam ve eski binaların hiçbiri depreme dayanıklı yapılar değil. Bunların özellikle temelden meydana gelen su girişleri binalara oldukça zarar vermekte” dedi.

Kaynak: VOA