Fatura ortaya çıktı: Çanakkale'de 5 bin 712 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı

Çanakkale merkeze bağlı Kayadere köyünde 22 Ağustos Salı günü çıkan ve yaklaşık 48 saat sonra kontrol altına alınan orman yangınlarında 4 bin 80 hektar alan yandı.

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Fatura ortaya çıktı: Çanakkale'de 5 bin 712 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı

Çanakkale merkeze bağlı Kayadere köyünde 22 Ağustos Salı günü çıkan ve yaklaşık 48 saat sonra kontrol altına alınan orman yangınlarında 5 bin 712 futbol sahası büyüklüğünde 2650 hektar ormanlık alan ile 1430 hektar tarım arazisi ve orman dışı alan olmak üzere 4 bin 80 hektar alan yandı.

Yangınları kontrol altına almak için 10 uçak, 38 helikopter havada 503 saat uçuş yaparak, 2828 sorti ile 9 bin tona yakın su attı.

2 BİN 650 HEKTARLIK ORMAN YOKOLDU

Çanakkale merkeze bağlı Damyeri köyünde 22 Ağustos tarihinde saat 11.30 sıralarında tarım arazisinde yangın başladı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Ormanlık alana sıçrayan yangın yaklaşık 48 saat sonra kontrol altına alındı. 12 köy yangından etkilendi. 10 uçak, 38 helikopter, 3 bin 174 personel ve 790 kara aracı ile yangın kontrol altına alındı. Yangında 2 bin 650 hektarı ormanlık alan olmak üzere 4 bin 80 hektar alan yanarak, küle döndü. Yangınları kontrol altına almak için 10 uçak, 38 helikopter havada 503 saat uçuş yaparak, 2828 sorti ile 9 bin tona yakın su attı.

Çanakkale’de, yaklaşık 48 saat sonra kontrol altına alınan orman yangınlarında 5 bin 712 futbol sahası büyüklüğünde 2650 hektar ormanlık alan ile 1430 hektar tarım arazisi ve orman dışı alan olmak üzere 4 bin 80 hektar alan yandı.

Kaynak: İHA

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Çanakkale Orman yangınları
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