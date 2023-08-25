Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: İstanbul depremi için tahliye planımız var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, olası İstanbul depremindeki ulaşım ve tahliye planlamasına ilişkin, "İstanbul'daki iki tane köprümüzün askı halatlarından birini yeniledik. 15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde de devam ediyoruz. Kınalı-Malkara dediğimiz Çanakkale istikametinden gerek tahliye, gerekse de acil yardımı sağlamış olacağız. İstanbul için tahliye planımız var" dedi.

T24'ün haberine göre bakanlıkça 2002-2023 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlarla ilgili bilgi veren Uraloğlu, 2023-2028 yılları arasında hayata geçirilecek proje ve yatırımları açıkladı, ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

Uraloğlu, teknolojinin ekonomik ve sosyal hayatı etkilediğine işaret ederek, "Bunun ulaşım alanındaki en belirgin yansıması ise hız ve hareketliliğin artması olmuştur. Artan hareketliliğe ayak uydurabilmek için 'sürdürülebilir ulaşım' politikası artık tüm gelişmiş toplumların ortak hedefidir. Bu noktada Bakanlık olarak geleceği bugünden tasarlarken teknolojideki gelişmeleri, küresel trendleri dikkate alıyor, dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz." diye konuştu.

OLASI İSTANBUL DEPREMİ

İstanbul'da olası bir deprem için Bakanlığın yürüttüğü çalışmaları anlatan Uraloğlu, "İstanbul'da 15 Temmuz Köprüsü'nün askı halatlarını yeniledik. FSM'de devam ediyoruz. Askı hatlarını yeniliyoruz ve bunların rutin kontrollerini yapıyoruz. Özellikle otoyollar üzerindeki viyadüklerin deprem güçlendirmelerini yapıyoruz. Köprüden geçerken dikkat edin, hemen o kirişlerin altına böyle ilave çelik plakalar koyulmuştur, eğer orada kiriş düşerse tamamen devre dışı kalmasın, onun üzerine düşsün diye. Dolayısıyla bu tespitleri yaptık ve devam ediyoruz, şu anda da bu anlamda İstanbul'da devam eden bir çalışma var." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, İstanbul'da tahliye planları üzerine de değerlendirmelerde bulunarak, "Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul'un aort damarı gibi. Biz Kınalı-Malkara dediğimiz Çanakkale istikametinden tahliye ve acil yardımı sağlamış olacağız. Aynı şekilde Osman Gazi Köprüsü'nden ve Kuzey Marmara Otoyolu'ndan da sağlayacağız. İstanbul'da bir tahliye planımız var." dedi.