'Fatih Terim fonu' vurgununun kilit ismi Semih Kaya ilk kez konuştu: 'Dolandırılmış bir insanım'

Kamuoyunda "Fatih Terim fonu" vurgunu olarak bilinen dolandırıcılık olayında kilit isimlerden biri olan Semih Kaya ilk kez konuştu.

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'Fatih Terim fonu' vurgununun kilit ismi Semih Kaya ilk kez konuştu: 'Dolandırılmış bir insanım'

'Fatih Terim Fonu' olarak bilinen dolandırıcılık davasının kilit isimlerinden, tutuklu sanık Seçil Erzan'ın kendisini dövüp zorla para aldığını öne sürdüğü eski futbolcu Semih Kaya ilk kez açıklamalarda bulundu.

"BANA TUZAK KURDU"

Gazeteci Nevşin Mengü'nün YouTube kanalına konuşan Kaya, "Benim Yaptığım da saçmalık... Bankada resmi bir şey olduğuna inandırıldıktan sonra ne yapabilirsiniz ki?" dedi. Mengü'nün tamamını bugün yayınlayacağı söyleşinin tanıtımına göre Semih Kaya "Seçil Erzan'ın kapısına gittim, bana tuzak kurdu" ifadelerini kullandı.

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"BENİ DÖVDÜ, ZORLA PARA ALDI"

Eski futbolcu Semih Kaya'nın söz konusu sistemden kar elde eden ender isimlerden olduğu iddia edildi.

Dosyanın tutuklu sanığı bankacı Seçil Erzan ifadesinde 3.200.000 dolar aldığı Semih Kaya'ya 5.700.000 dolar ödediğini anlatarak,"Ana paraya ilişkin alacağı kalmamış olmasına rağmen defalarca kez evime gelerek, tehdit ederek zorla para aldı" dedi.

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