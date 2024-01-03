Fatih Altaylı'nın 1 yıl önceki yazısında ultraAslan ve Sinan Ateş davası sanığı detayı

Gazeteci Fatih Altaylı'nın başı, 'eline sağlık' paylaşımı sebebiyle derde girdi.

Altaylı'nın, 1 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşünün ardından "Tevhid" bayrağı taşıdığı için İsmail Aydemir isimli vatandaşa yumruklu saldırıda bulunan Ege Akersoy için "Eline sağlık" yazdığı iddia edilmişti.

Meslektaşı Ertuğrul Özkök'e konuşan Altaylı, bugün öğleden sonra savcılıktan kendisine yazı geldiğini ve cuma günü avukatıyla birlikte savcılığa gideceğini ifade etti.

Fatih Altaylı, bugün YouTube kanalında yaptığı açıklamada "Eline sağlık" ifadesini herhangi bir özne kullanmadan paylaştığını belirtmişti.

7 AY HAPİS CEZASI ALDI

Altaylı hakkında ayrıca Galatasaray taraftar gruplarından ultrAslan'ın lideri Sabahattin Şirin 'e hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada 7 ay hapis kararı verildi, mahkeme istinaf yolunu açık bıraktı.

İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi, ultrAslan taraftar grubunun liderine zincirleme olarak hakaret ettiği gerekçesiyle 7 ay hapse mahkûm ettiği Altaylı’nın cezasını, sicilinde aynı suçu defalarca işlediğinin görülmesi nedeniyle, ertelemedi ve seçenek yaptırımlara çevirmedi.

Eğer istinaf mahkemesi de cezayı yerinde bulursa Altaylı’nın cezası kesinleşecek.

Gazeteci Fatih Altaylı'nın 1 Ocak 2023 tarihinde HaberTürk'te "Bir suikast, bir çete avukatı, bir tribün lideri" başlıklı yazısında UltrAslan’ın lideri Sebahattin Şirin’in avukatının, Sinan Ateş cinayetinin sanıklarından Serdar Öktem olduğunu belirtmişti.

Hafızalara gelen yazının ilgili bölümü şöyle:

“Galatasaray Spor Kulübü’nün eski 2. Başkanı olmama rağmen, Galatasaray Spor Kulübü’nün üzerine bir kabus gibi çöken tarikatçı ve mafya bozuntusu kişilerin eline geçmiş UltrAslan grubu ile aram kötüdür. Ben bu grubun yöneticisi olduğunu iddia edenlere karşı ağır eleştiriler yaparım, onlar da beni tehdit eder dava eder. Başlarında olduğu söylenen adı nüfusta farklı, sokakta farklı kişi ile aramızda açılmış davalar vardır. Bu kenarda dursun. Gelelim bugüne. Öncelikle eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinden sonra dosyayı devralan Soruşturma Koordinatör Başsavcı Vekili Durdu Özer’e bir özür borcumuz var. MHP’ye yakın olduğu iddiası, MHP'li bir ilçe yöneticisi ile çekilmiş fotoğraflarının ortaya çıkması üzerine Savcı Özer’in dosyayı akamete uğratmak için göreve getirildiği yolunda iddialar ortaya atılmıştı. Görülen o ki, pek de öyle olmadı. Savcı Durdu Özer, titiz bir çalışma yaparak, daha önce defalarca serbest bırakılan bazı sanıkların yeniden tutuklanmasını sağladı. Bu sefer tutukluluk kalıcı olacak gibi.Savcının bu konudaki kararlığı, tüm engellemelerin üstesinden, en azından şimdilik, gelmiş görünüyor. Şu anda bu suikast ile ilgili yakalanamamış tek isim tetikçi Eray Özyağcı. Tutuklu sanıklar arasında, bir de avukat var. Serdar Öktem. Oradaki varlığı şans eseri değil. Tetikçi Eray Özyağcı’nın, tetikçiyi kiralayan kişi olduğu iddia edilen Doğukan Cep’in ve onunla bağlantılı pek çok kişinin evvelden beri avukatı. Sadece onların değil, Kadıköy’de bir grubun kadınlara yönelik tacizini engellemeye çalışırken tacizciler tarafından öldürülen öğretmen Bahadır Grammeşin’in katili çetenin de avukatı.

‘BAKIN KİMLER, KİMLERLE BERABER’

Peki bu Serdar Öktem başka kimin avukatı dersiniz! Bingo. Galatasaray taraftar grubu UltrAslan’ın sözde lideri gerçek adı Muzaffer olan Sebahattin Şirin’in avukatı. Çeşitli tarikatlarla içli dışlı olan, Mustafa Cengiz döneminde tribünlere yaptırdığı “Ayağa kalk” koreografisiyle FETÖ’nün mesajını yaymaya çalıştığı iddia edilen, sonrasında İsmailağa Cemaati ziyareti ile gündeme gelen Sebahattin Şirin. Bir yanda bir kiralık katiller bir yanda çeteler, bir yanda FETÖ'ler, bir yanda tarikatlar, bir yanda tribün lideri şeriatçılar. İlginç bir küme. Bir siyasi liderin ünlü bir sözü var, “Kimler kimlerle berabeeeeer” diyen. Bakın kimler, kimlerle beraber…”