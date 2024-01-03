Ajans Muhbir yöneticileri hakkında tahliye kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında; ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ ve ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçunu işlediği iddiasıyla tutuklu yargılanan Ajans Muhbir isimli sosyal medya hesabının yöneticileri Süha Çardaklı ve Serkan Kafkas hakkında tahliye kararı çıktı.

Ankara Adliyesi’nde görülen duruşmada savcılık, ilgili isimlerin tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, davadaki tüm sanıklar için tahliye kararı verdi.

Kararla birlikte, Süha Çardaklı, Serkan Kafkas ve Eray Ertürk’ün tutuklulukları son buldu.

'TEKZİPLİ TEK HABER YOK'

Serkan Kafkas ve Süha Çardaklı'nın da içlerinde olduğu tutuklu gazetecilerin yargılandığı dava bugün Ankara 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başladı. Tüm sanıklar mahkemeden, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını (HAGB) talep etti. “Muhbir” hesabı yöneticisi Çardaklı, haberlerinin gazetecilik ilkelerine uygun olduğunu ifade ederek “Yalanlamış, tekzipli tek haber yok hepsi videolu, kanıtlı. 10 yıldır gazetecilik yapıyorum, yapmaya devam edeceğim. Haberlerimde suç yok, hepsinin arkasındayım” dedi.

Tutuklu gazeteciler Süha Çardaklı ve Serkan Kafkas’ın da aralarında olduğu 30 kişinin mültecilere yönelik haberleri ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılandığı dava bugün Sıhhiye Adliyesinde Ankara 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başladı.

“Halk arasında korku ve panik yaratma”, “halkı kin ve nefrete yöneltme”, “halkı yanıltıcı bilgileri toplu halde yayma” suçlarından açılan davanın bugünkü ilk duruşmasında sanıklar ve avukatları katıldı. Sanıklar savunmalarını yaptı.

SANIKLAR HAGB TALEP ETTİ

Sanıklar, üzerlerine atılı suçları reddederek kimseyi aşağılama, korkutma amacı gütmediklerini ifade etti. Bu nedenle tüm sanıklar mahkemeden hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını talep etti.

“KAYNAKLI HABERLER PAYLAŞMAMIZA RAĞMEN NEDEN SUÇLUYUZ ANLAMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYORUM”

Sosyal medya hesabı “Muhbir”in yöneticilerinden olan ve 78 gündür tutuklu bulunan Serkan Kafkas, “Kaynaklı, atıflı, tırnak içinde haberler paylaşıyor olmamıza rağmen biz neden suçluyuz anlamakta güçlük çekiyorum. Bir grubu, etnik sınıfı aşağılama kaygısı yok. Irksal nefret, ayrım söz konusu değil. Tahliyemi talep ediyorum” dedi. Ayrıca Kafkas, savcının hazırladığı araştırma raporuna değinerek “Şahsi hesabımdan milliyetçi, paylaşımlar yapıldığına atıfta bulunulmuştur. Bundan gurur duyarım, çıkınca da milliyetçi paylaşımlar yapacağım” diye konuştu.

“10 YILDIR GAZETECİLİK YAPIYORUM, YAPMAYA DEVAM EDECEĞİM. HABERLERİMDE SUÇ YOK, HEPSİNİN ARKASINDAYIM”

Tutukluluğunun 104. gününde olan sosyal medya hesabı “Muhbir”in yöneticilerinde Süha Çardaklı da dosyada yer alan haberlerden değil 10 yıllık meslek hayatında hiçbir haberinden ceza almadığını kaydetti. Çardaklı, “Çünkü haberlerimiz yorum içermiyor. Atıflı bir haberi paylaşmak neden suç sayılıyor anlamış değilim. Bir gazeteci olarak halkın haber alma hakkını halka vermişiz, bununla neden suçlanıyoruz anlamış değiliz. Biz ırk veya başka bir şey esas almıyoruz, haberlerimiz gazetecilik ilkelerine uygun. Yalanlamış, tekzipli tek haber yok hepsi videolu, kanıtlı. Dosyada paylaştığımız TRT’nin haberi var, bu haber yalansa TRT’nin müdürü neden burada değil. 10 yıldır gazetecilik yapıyorum, yapmaya devam edeceğim. Haberlerimde suç yok, hepsinin arkasındayım” diye kendini savundu.