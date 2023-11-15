Faslı manken Iman Casablanca, Adnan Oktar tuzağından nasıl kurtulduğunu anlattı: Bana para teklif etti

Dokuz yıldır Türkiye’de yaşayan, Faslı oyuncu Iman Casablanca, Adnan Oktar ile görüştürüldüğünü ve para teklif edildiğini anlattı.

Faslı manken Iman Casablanca, Adnan Oktar tuzağından nasıl kurtulduğunu anlattı: Bana para teklif etti

Faslı manken ve oyuncu Iman Casablanca yıllar sonra Adnan Oktar itirafta bulundu. Adnan Oktar ve örgütünün radarına takılan Casablanca, yaşadıklarını anlattı.

Posta'nın haberine göre, Iman Casablanca, 2017'de yerleştiği Türkiye'de sosyal medyadan kendisine ulaşan bazı kişilerin 'Biz reklam ajansıyız, sizinle iş görüşmek istiyoruz' dediğini söyledi. Casablanca, görüşmede Bora Yıldız'la tanıştığını belirterek, "Bana Adnan Oktar’ı anlattı. 'Çok güçlü bir iş insanıdır. Sana inanırsa çok iyi yerlere gelirsin' diye övdü" dedi.

Bora Yıldız'ın kendisini Adnan Oktar'a götürdüğünü söyleyen Casablanca, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “Orada çok ürktüm, koskocaman bir malikane; kapıda eli silahlı korumalar vardı. Bir şeylerin yanlış olduğunu o an hissettim. Adnan Oktar hemen yanımıza geldi. Bana kendini anlatmaya başladı. Kitaplarının Fransızca versiyonunu verdi ve kendisinin yazdığını iddia etti. Ben Fransızca konuşmaya başlayınca cevap veremedi. Fransızca kitap yazıyorsun ama Fransızca cevap veremiyorsun, çok tuhaf.”

Örgüt üyelerinin kendisine orada kalmasını ve A9 kanalındaki programlara katılması için yüksek ücret teklif ettiğini anlatan Casablanca malikaneden çıkmak için yalan söylemiş. Casablanca, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"O an 'Hayır' deseydim başıma bir şey geleceğinden korktum. 'Eve gidip toparlanmam lazım. Yarın gelirim' diyerek malikaneden ayrıldım. Çıkar çıkmaz Bora Yıldız'ı her yerden engelledim. Ajans sandığım yerde adresimi bir forma yazmıştım. Bu yüzden Cihangir’den Tarabya’ya taşındım. Zaten sonradan beni çok aramışlar." (

Etiketler
Adnan Oktar
Araç sahiplerini üzecek haber! İşte 2024'te ödenecek MTV ödemeleri Araç sahiplerini üzecek haber! İşte 2024'te ödenecek MTV ödemeleri
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın annesi son yolculuğuna uğurlandı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın annesi son yolculuğuna uğurlandı
Yumurta taze mi bayat mı anlamak çok kolay! Paranız boşa gitmesin Yumurta taze mi bayat mı anlamak çok kolay! Paranız boşa gitmesin
Reuters: Hamas ateşkes anlaşmasını kabul etti; '3 günde 50 rehine bırakılsın' Reuters: Hamas ateşkes anlaşmasını kabul etti; '3 günde 50 rehine bırakılsın'
ÇOK OKUNANLAR
Eşini sosyal medya hesabından silmişti: Feyza Altun'dan 'boşanma' açıklaması Eşini sosyal medya hesabından silmişti: Feyza Altun'dan 'boşanma' açıklaması
Dilan Polat ikinci tutuklama kararını duyunca şaşkına döndü: Engin Polat'a böyle seslendi! Dilan Polat ikinci tutuklama kararını duyunca şaşkına döndü: Engin Polat'a böyle seslendi!
Meteoroloji'den 'hazırlıklı olun' uyarısı: Sabah fırtına akşam sağanak geliyor! Meteoroloji'den 'hazırlıklı olun' uyarısı: Sabah fırtına akşam sağanak geliyor!
Uzmanlar peş peşe uyardı: Kar yağışı geliyor, tarih belli oldu! Uzmanlar peş peşe uyardı: Kar yağışı geliyor, tarih belli oldu!
The Economist'in merakla beklenen 2024 kapağı yayımlandı: Komplo teorileri havada uçuştu! The Economist'in merakla beklenen 2024 kapağı yayımlandı: Komplo teorileri havada uçuştu!