Faslı manken Iman Casablanca, Adnan Oktar tuzağından nasıl kurtulduğunu anlattı: Bana para teklif etti

Faslı manken ve oyuncu Iman Casablanca yıllar sonra Adnan Oktar itirafta bulundu. Adnan Oktar ve örgütünün radarına takılan Casablanca, yaşadıklarını anlattı.

Posta'nın haberine göre, Iman Casablanca, 2017'de yerleştiği Türkiye'de sosyal medyadan kendisine ulaşan bazı kişilerin 'Biz reklam ajansıyız, sizinle iş görüşmek istiyoruz' dediğini söyledi. Casablanca, görüşmede Bora Yıldız'la tanıştığını belirterek, "Bana Adnan Oktar’ı anlattı. 'Çok güçlü bir iş insanıdır. Sana inanırsa çok iyi yerlere gelirsin' diye övdü" dedi.

Bora Yıldız'ın kendisini Adnan Oktar'a götürdüğünü söyleyen Casablanca, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “Orada çok ürktüm, koskocaman bir malikane; kapıda eli silahlı korumalar vardı. Bir şeylerin yanlış olduğunu o an hissettim. Adnan Oktar hemen yanımıza geldi. Bana kendini anlatmaya başladı. Kitaplarının Fransızca versiyonunu verdi ve kendisinin yazdığını iddia etti. Ben Fransızca konuşmaya başlayınca cevap veremedi. Fransızca kitap yazıyorsun ama Fransızca cevap veremiyorsun, çok tuhaf.”

Örgüt üyelerinin kendisine orada kalmasını ve A9 kanalındaki programlara katılması için yüksek ücret teklif ettiğini anlatan Casablanca malikaneden çıkmak için yalan söylemiş. Casablanca, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"O an 'Hayır' deseydim başıma bir şey geleceğinden korktum. 'Eve gidip toparlanmam lazım. Yarın gelirim' diyerek malikaneden ayrıldım. Çıkar çıkmaz Bora Yıldız'ı her yerden engelledim. Ajans sandığım yerde adresimi bir forma yazmıştım. Bu yüzden Cihangir’den Tarabya’ya taşındım. Zaten sonradan beni çok aramışlar." (