Fahrettin Koca'ya Şok: Belediye Medipol Hastanesi'nin İnşaatını Mühürledi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın tarafından Medipol Üniversitesi için imar planı hazırlanmıştı. Bakanlık, Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi’nin hemen yanında yer alan 4 bin 164 metrekarelik alanı konut alanı ve ortaöğretim tesisleri alanı statüsünden “yükseköğretim tesisi alanına” dönüştürmüştü.

İMAR PLANLARI İPTAL EDİLMİŞTİ

İmar planı raporunda plan değişikliğinin Medipol Üniversitesi için yapıldığı belirtilirken alanın yapılaşma koşulu ise zemin+5 kat olarak belirlendi. 31 Ocak 2024’te imar planları İstanbul 12. İdare Mahkemesi ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) başvurusuyla, iptal edildi.

YİNE MÜHÜRLENDİ

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre inşaatın CHP’li Üsküdar Belediyesi tarafından durdurulduğu ve mühürlendi. Üsküdar Belediyesi yetkilileri de olayı doğruladı.

BAĞIŞLANMIŞTI

Daha önce tartışmalara neden olan arazi, Emre Özipek isimli bir vatandaş tarafından, Medipol’ün otopark olarak kullandığı alanın babası tarafından okul yapılması için kamuya bağışlandığını belirterek dava açmıştı.

Kaynak: Birgün