Bolu'da Kaybolan Yaşlı Çift Hala Aranıyor

Bolu'da yaylada kaybolan yaşlı çift aranıyor

Son Güncelleme:
Bolu'da Kaybolan Yaşlı Çift Hala Aranıyor

Bolu'nun Gerede ilçesinde yaylada kaybolan yaşlı çiftin bulunması için çalışma yürütülüyor.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Koçumlar Yaylası mevkisine giden Ömer Ç. (80) ve Fatma Ç'den (73) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri ile akredite derneklerin arama kurtarma personeli sevk edildi.

Ekipler, gece başlattıkları çalışmaları yaklaşık 50 kişiyle sürdürüyor.

AFAD ekipleri, yaşlı çiftin bulunması için ormanlık alanda termal görüş özelliği bulunan dronlarla da çalışma yürütüyor.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Konya'da Otomobil ve Traktör Çarpıştı Konya'da Otomobil ve Traktör Çarpıştı
Kafalardaki Tüm Karışıklıklar Sona Erecek: Sıvı Deterjan Mı Yoksa Toz Deterjan Mı? Kafalardaki Tüm Karışıklıklar Sona Erecek: Sıvı Deterjan Mı Yoksa Toz Deterjan Mı?
Hayvan Hakları Savunucuları AKP İl Binası Önüne Yürüdü! Tansiyon Yükseldi, Gözaltılar Var Hayvan Hakları Savunucuları AKP İl Binası Önüne Yürüdü
Yumurtayı Çatlatmadan Haşlamanın Sırrı Ortaya Çıktı: Meğer Bu Kadar Kolaymış Yumurtayı Çatlatmadan Haşlamanın Sırrı Ortaya Çıktı: Meğer Bu Kadar Kolaymış