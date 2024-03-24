Fahrettin Koca'dan Kadir İnanır açıklaması
Sağlık Bakanı Koca, Kadir İnanır'ın yoğun bakıma alındığını, entübe edilmiş ve uyutulmuş olarak takip edilmesine karar verildiğini duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahretin Koca, sanatçı Kadir İnanır’ın sağlık durumuna ilişkin X hesabından açıklamada bulundu.
Koca’nın açıklaması şöyle:
“Bu sabah Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine bilinci kapalı olarak getirilen Sayın Kadir İnanır, tıkalı olan serebral arter damarının başarılı bir operasyonla açılmasının ardından yoğun bakıma alınmış; entübe edilmiş ve uyutulmuş olarak takibine karar verilmiştir. Klinik seyri ve beyin görüntülemeleri değerlendirilerek uyandırılması planlanmaktadır. Değerli sanatçımızın ailesine, tüm sevenlerine bu üzücü olay sebebiyle geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."