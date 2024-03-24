Fahrettin Koca'dan Kadir İnanır açıklaması

Sağlık Bakanı Fahretin Koca, sanatçı Kadir İnanır’ın sağlık durumuna ilişkin X hesabından açıklamada bulundu.

Koca’nın açıklaması şöyle:

“Bu sabah Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine bilinci kapalı olarak getirilen Sayın Kadir İnanır, tıkalı olan serebral arter damarının başarılı bir operasyonla açılmasının ardından yoğun bakıma alınmış; entübe edilmiş ve uyutulmuş olarak takibine karar verilmiştir. Klinik seyri ve beyin görüntülemeleri değerlendirilerek uyandırılması planlanmaktadır. Değerli sanatçımızın ailesine, tüm sevenlerine bu üzücü olay sebebiyle geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."