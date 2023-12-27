Fahrettin Altun, 90 yaşındaki yurttaşa hakaret davası açtı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kendisine sosyal medya üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle 90 yaşındaki bir yurttaşa dava açtı.

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Fahrettin Altun, 90 yaşındaki yurttaşa hakaret davası açtı

BirGün'den Timur Soykan'ın haberine göre, aslen Hatay Kırkhanlı olan ancak uzun yıllardır Hollanda'da yaşayan Hannan Akgül, 30 Ağustos 2020'de Facebook’a bakarken E.K.T. isimli bir kullanıcının Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun hakkında yaptığı paylaşımı gördü. Facebook kullanıcısının, Fahrettin Altun’un 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı Atatürk’ün adını anmadan kutladığını iddia ettiğini gören Akgül, bu paylaşıma bir yorum yazdı. Akgül'ün yorumunda “Sevgili dostlar bunlar Atatürk’ün tozu olamazlar. İsterse çatlasınlar. Atatürk kim bu hırsızlar kim. Her neyse.” ifadeleri yer aldı.

Fahrettin Altun, 90 yaşındaki yurttaşa hakaret davası açtı - Resim : 1

3 YIL SONRA DAVA

Fahrettin Altun’un avukatı, 2 yıl sonra, 2022 yılında Hannan Akgül hakkında suç duyurusunda bulundu. 2023 yılında ise ‘Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile kamu görevlisine alenen hakaret’ suçundan soruşturma başlatıldı.

Yaşlı adamın yurt içinde bir adresinin olmadığı tespit edilince 13 Ekim 2023 günü yakalama kararı çıkarıldı. Akgül, Türkiye’ye gelmesi halinde hemen gözaltına alınacak.

Öte yandan kimlikte 85, gerçekte ise 90 yaşında olan Hannan Akgül'ün demans hastası olduğu öğrenildi.

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