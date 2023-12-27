Erdoğan, tarafları davet etti: Asgari ücret toplantısı bugün yapılacak!
Cumhurbaşkan Erdoğan, işçi ve işveren taraflarını Saray'a davet etti. Asgari ücret toplantısını saati belli oldu.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanması planlanan yılın son Kabine toplantısı iptal edildi.
Halk TV'nin haberine göre; Erdoğan'ın temayül yoklamalarına katılacağı ve yerel seçim çalışmaları için adaylık süreçleriyle ilgileneceği öne sürülmüştü.
Erdoğan, bugün işçi ve işveren taraflarını Saray'a davet etti. Asgari ücret toplantısının 16.30'da yapılacağı bildirildi.
GÜNDEM ASGARİ ÜCRET OLACAKTI
Kabine'nin bugün Erdoğan başkanlığında toplanması bekleniyordu. Yılın son kabine toplantısının ana gündem maddesi ekonomi olacaktı. Kabinede memur ve emekli maaşlarına yapılacak artışın yanı sıra milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2024 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret de masaya yatırılacaktı.
Son gelişmeye göre asgari ücretin son toplantısı Saray'da, bugün 16.30'da yapılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi ve işveren taraflarını Beştepeye davet etti.