Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri İstanbul’da yakalandı

Eric Schroeder uyuşturucu ticareti yapma, örgüt kurma , suçtan kaynaklı malvarlığı değerlerini aklama nedeniyle Interpol kırmızı bülteniyle aranıyordu.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Ali Yerlikaya, "Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Hepsini tek tek kafesin içine koyacağız" dedi.

Operasyon İstanbul Emniyet ekipleri tarafından düzenlendi. Operasyonda 41 bin 850 euro ve 38 bin Türk lirası, ünlü bir markaya ait kol saatleri, pasaport ve sim kartlar ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya "Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız" dedi.