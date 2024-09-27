Faciadan Kıl Payı Kurtuldu! Arkadaşıyla Sohbet Ederken Hayatının Şokunu Yaşadı

İstanbul Fatih'te kaldırımda arkadaşlarıyla sohbet eden bir kişinin üzerine cam çerçeve düştü. Kafasına çerçeve düşen kişi olayı hafif sıyrıklarla atlatırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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İstanbul Fatih'te 24 Eylül Salı günü saat 17.30 sıralarında bir dükkanın önünde arkadaşlarıyla sohbet eden adamın üzerine bir anda cam çerçeve düştü. Başına çerçeve düşen adam kaçmaya çalışırken, çerçevenin camı ise paramparça oldu.

Çerçevenin düştüğü sırada yakından geçen bir adamda kıl payı kurtuldu. Kafasına cam çerçeve düşen kişi ise şans eseri olayı ufak sıyrıklarla atlattı. Cam çerçevenin düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

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