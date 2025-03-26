Fabrikada Üst Üste Patlamalar, Mahalleliyi Korku Sardı

Arnavutköy’de yer alan bir fabrikanın elektrik panosu bir anda alevler içinde kaldı. Üst üste patlamaların yaşandığı panoda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Fabrikada Üst Üste Patlamalar, Mahalleliyi Korku Sardı

Yangın, sabah saatlerinde Taşoluk Mahallesi'ndeki fabrikanın elektrik panosunda meydana geldi. Henüz tespit edilemeyen bir nedenle elektrik panosunda yaşanan patlamalar nedeniyle mahalleli arasında panik yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri patlamaların ardından çıkan yangını büyümeden söndürdü. Elektrik panosundaki patlamalar ve çıkan yangını çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Fabrikada Üst Üste Patlamalar, Mahalleliyi Korku Sardı - Resim : 1

Kaynak: DHA

Etiketler
İstanbul fabrika
Hollanda, Türkiye'den Gönderilen Biber İçin Alarm Verdi! Hollanda, Türkiye'den Gönderilen Biber İçin Alarm Verdi!
Tır ile Minibüs Kafa Kafaya Çarpıştı: 14 Yaralı Tır ile Minibüs Kafa Kafaya Çarpıştı: 14 Yaralı
Ne Nane Ne de Sarımsak! Bir Tutamı Bİle Yetiyor, Bütün Hastalıkları Def Ediyor Ne Nane Ne de Sarımsak! Bir Tutamı Bİle Yetiyor, Bütün Hastalıkları Def Ediyor
KRT TV'de Deprem! Ünlü Ekran Yüzü Apar Topar Ayrıldı KRT TV'de Deprem! Ünlü Ekran Yüzü Apar Topar Ayrıldı
ÇOK OKUNANLAR
İktidarın 'İmamoğlu' Planı: 'İki Amaçları Var...' İktidarın 'İmamoğlu' Planı
Özgür Özel'in Boykot Çağrısı Sonrası Ünlülerden Mesaj Yağdı, Tek Tek İsyan Ettiler Özgür Özel'in Boykot Çağrısı Sonrası Ünlülerden Mesaj Yağdı
İmamoğlu, CHP, Eylemler ve İmralı Süreci... AK Parti'den Gerçek Gündem'e Flaş Açıklamalar AK Parti'den Gerçek Gündem'e Flaş Açıklamalar
Ekrem İmamoğlu Silivri'den Ant İçti: ‘Burunlarından Fitil Fitil Getireceğim’ Ekrem İmamoğlu Silivri'den Ant İçti: ‘Burunlarından Fitil Fitil Getireceğim’
Ekrem İmamoğlu Soruşturmasında Çarpıcı Detay: Beraat Kararı Yok Sayıldı İmamoğlu Soruşturmasında Çarpıcı Detay: Beraat Kararı Gizlendi!