Fabrikada Üst Üste Patlamalar, Mahalleliyi Korku Sardı
Arnavutköy’de yer alan bir fabrikanın elektrik panosu bir anda alevler içinde kaldı. Üst üste patlamaların yaşandığı panoda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, sabah saatlerinde Taşoluk Mahallesi'ndeki fabrikanın elektrik panosunda meydana geldi. Henüz tespit edilemeyen bir nedenle elektrik panosunda yaşanan patlamalar nedeniyle mahalleli arasında panik yaşandı.
İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri patlamaların ardından çıkan yangını büyümeden söndürdü. Elektrik panosundaki patlamalar ve çıkan yangını çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.
Kaynak: DHA