Fabrikada Dehşet! Asansörle Duvar Arasına Sıkıştı

Arnavutköy’de 19 yaşındaki A.H., bindiği asansörün kayması üzerine feci şekilde can verdi. Asansör ile duvar arasına sıkışan işçinin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Fabrikada Dehşet! Asansörle Duvar Arasına Sıkıştı

Arnavutköy'de bir fabrikada yaşanan olay, yürekleri yaktı. Hadımköy Mahallesi General Mustafa Özyanar Caddesi'ndeki mobilya fabrikasında A.H. isimli yabancı uyruklu işçi, binmek istediği asansörün kayması üzerine duvar ile asansör arasına sıkıştı.

Fabrika çalışanlarının müdahalesiyle kurtarılan işçi, ambulansla kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: AA

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