Eyüpsultan'da Yolcu Otobüsü ve Otomobil Kaza Yaptı: Yaralılar Var

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Eyüpsultan Silahtarağa Caddesi'nde, Sinop'tan İstanbul'a gelen şehirler arası yolcu otobüsü şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halindeki bir otomobile, ardından da yönlendirme tabelasına çarptı. Kazada, 2'si ağır 30 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Otobüste sıkışan şoförü kurtarma çalışmaları sürüyor.

İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner sosyal hesabından yaptığı açıklamada "Eyülsultan ilçemizde yolcu otobüsü kazasında yaralanan 30 vatandaşımız, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelerimize sevk edilmiştir. Yaralılarımızın tedavi süreçleri hastanelerimizde titizlikle sürdürülmektedir. 2 hastamızın genel durumu ciddiyetini korumaktadır" ifadelerini kullandı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner'in N sosyal hesabından yapılan açıklamada "Eyüpsultan ilçemizde meydana gelen şehirler arası yolcu otobüsü kazasında yaralanan 30 vatandaşımız, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelerimize sevk edilmiştir. Yaralılarımızın tedavi süreçleri hastanelerimizde titizlikle sürdürülmektedir. 2 hastamızın genel durumu ciddiyetini korumaktadır. Olayın ardından sağlık ekiplerimiz tüm imkanlarıyla hızla bölgeye intikal etmiş olup, süreç yakından takip edilmektedir. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA-İHA