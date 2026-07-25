Eyüpsultan'da Yolcu Otobüsü ve Otomobil Kaza Yaptı: Yaralılar Var

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde Feshane'de yolcu otobüsü ve otomobilin karıştığı kazada yaralılar var.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Eyüpsultan Silahtarağa Caddesi'nde, Sinop'tan İstanbul'a gelen şehirler arası yolcu otobüsü şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halindeki bir otomobile, ardından da yönlendirme tabelasına çarptı. Kazada, 2'si ağır 30 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Otobüste sıkışan şoförü kurtarma çalışmaları sürüyor.

İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner sosyal hesabından yaptığı açıklamada "Eyülsultan ilçemizde yolcu otobüsü kazasında yaralanan 30 vatandaşımız, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelerimize sevk edilmiştir. Yaralılarımızın tedavi süreçleri hastanelerimizde titizlikle sürdürülmektedir. 2 hastamızın genel durumu ciddiyetini korumaktadır" ifadelerini kullandı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner'in N sosyal hesabından yapılan açıklamada "Eyüpsultan ilçemizde meydana gelen şehirler arası yolcu otobüsü kazasında yaralanan 30 vatandaşımız, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelerimize sevk edilmiştir. Yaralılarımızın tedavi süreçleri hastanelerimizde titizlikle sürdürülmektedir. 2 hastamızın genel durumu ciddiyetini korumaktadır. Olayın ardından sağlık ekiplerimiz tüm imkanlarıyla hızla bölgeye intikal etmiş olup, süreç yakından takip edilmektedir. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA-İHA

Son Güncelleme:
Gülistan Doku Soruşturmasında Sıcak Gelişme: Eski Valinin Eşi Handan Sonel Tutuklandı Eski Vali Tuncay Sonel'in Eşi Tutuklandı
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
AKOM ve Meteoroloji Peş Peşe Uyardı: 35 İlde Turuncu ve Sarı Alarm Verildi! ‘Afete Dönüşme İhtimali Var’ 35 İlde Turuncu ve Sarı Alarm! ‘Afete Dönüşme İhtimali Var’
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
ÇOK OKUNANLAR
Gülistan Doku Soruşturmasında Sıcak Gelişme: Eski Valinin Eşi Handan Sonel Tutuklandı Eski Vali Tuncay Sonel'in Eşi Tutuklandı
AKOM ve Meteoroloji Peş Peşe Uyardı: 35 İlde Turuncu ve Sarı Alarm Verildi! ‘Afete Dönüşme İhtimali Var’ 35 İlde Turuncu ve Sarı Alarm! ‘Afete Dönüşme İhtimali Var’
Eyüpsultan'da Yolcu Otobüsü ve Otomobil Kaza Yaptı: Yaralılar Var Eyüpsultan'da Yolcu Otobüsü ve Otomobil Kaza Yaptı
Trump'tan Beklenmedik Açıklama: Başkanlık Seçimlerinde Üçüncü Kez Aday Olacak mı? Trump'tan Beklenmedik Açıklama: Başkanlık Seçimlerinde Üçüncü Kez Aday Olacak mı?
İran'ın Misillemesi Sonrası Bahreyn'de Halka Sığınak Çağrısı İran'ın Misillemesi Sonrası Bahreyn'de Halka Sığınak Çağrısı