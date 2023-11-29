Eylemlerin yasaklandığı Şanlıurfa'da hakları için mücadele eden işçilere jandarma saldırdı

Şanlıurfa OSB’de bulunan Özak Tekstil’de yetkili olan Öz İplik-İş’ten istifa ederek BİRTEK-SEN’de örgütlenmeye başlayan işçiler, BİRTEK-SEN üyesi bir kadın işçinin işten atılması sonucunda üretimi durdurarak başlattıkları direnişe devam ediyor.

VALİLİKTEN YASAK

İşçilerin eylemleri devam ederken Şanlıurfa Valiliği kentteki eylem ve etkinlikleri yasakladı.

JANDARMA MÜDAHALE ETTİ

Direnişleri sırasında fabrika yönetimi ve Öz İplik-İş tarafından baskı ve tehdide uğrayan işçiler, direnişlerinin 3. gününde jandarma tarafından müdahaleye uğradı. Fabrika önünde açıklama yapmak isteyen direnişteki Özak işçileri, BİRTEK-SEN Genel Başkanı ve temsilciler valiliğin yasak kararı gerekçe gösterilerek engellendi.

İşçilere ve sendika temsilcilerine müdahale eden jandarma, BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, Sendika Temsilcileri Çayan Dursun ve Mazlum Ayçiçek’i gözaltına aldı. İşçiler jandarmanın müdahalesi sırasında sık sık ‘Direne direne kazanacağız’ sloganları atarak yapılan gözaltılara ve müdahaleye tepki gösterdi.

TÜRKMEN: BU ÜLKE PATRONLARIN KARARIYLA MI YÖNETİLİYOR?

BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen ise valiliğin aldığı yasak kararına ve jandarmanın müdahalesine tepki göstererek, jandarma aracından seslendi. Türkmen, jandarma tarafından yaka paça alındığını belirterek, Özak işçilerine de müdahale edildiğini söyledi. “Urfa’da Özak patronunun emriyle bir yasak kararı alınıyor” diyen Türkmen, “Özak patronunun emriyle koca jandarma ve güvenlik görevlileri işçilere saldırdı. Bu ülke bu kent patronların emriyle mi yönetiliyor? Bu vali patronların valisi mi yoksa buradaki yetkililer bütün halka karşı mı sorumlu?” dedi.

DİRENİŞE SAHİP ÇIKMA ÇAĞRISI

Türkmen içeride suç işlendiğini belirterek şu çağrıda bulundu: “Bu kentin valisi bu kentin güvenlik görevlileri, hakkını arayan işçilere müdahale ediyor. Buradan bütün ülkeye saldırıya uğrayan Özak işçilerinin direnişine sahip çıkma çağrısı yapıyorum.”