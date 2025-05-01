‘Explora I’ Kruvaziyeri Marmaris'e 590 Yolcuyla Geldi

Marmaris, "Explora I" adlı lüks kruvaziyer gemisini ağırladı. Rodos Limanı'ndan hareket eden 250 metre uzunluğundaki gemi, sabah saatlerinde Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştı. Gemide, büyük çoğunluğu Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olan 590 yolcu ve 630 mürettebat yer aldı.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler, Marmaris'in tarihi dokusunu ve doğal güzelliklerini keşfe çıktı. Kaleiçi, çarşı ve Yat Limanı bölgesinde gezintiye çıkan ziyaretçilerden bazıları şehir turunu bisikletle yaptı. Bir grup turist ise Dalyan turuna katılarak bölgenin eşsiz doğasını yakından tanıma fırsatı buldu.

"Explora I" kruvaziyerinin gece saatlerinde Marmaris’ten ayrılarak Bodrum Limanı’na doğru hareket etmesi planlanıyor.

Kaynak: AA