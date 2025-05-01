Şanlıurfa'da Feci Kaza! 5 Yaralı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Hacılar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.S.K. yönetimindeki 63 S 1148 plakalı minibüs ile İ.H. idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü ile araçtaki H.E., M.H. ve M.A. ile minibüste yolcu olarak bulunan E.A. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA